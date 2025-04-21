Верующие 20 апреля встретили Пасху — Светлое Христово Воскресение, древнейший и самый важный христианский праздник. В этом году дата Пасхи совпала у католиков и православных христиан.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Праздничное Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

В ночь на Пасху святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл провёл литургию в храме Христа Спасителя. На богослужении присутствовали президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Праздничное Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

Предстоятель Русской православной церкви призвал верующих к трудам и молитвам, направленным на установление справедливого и прочного мира на просторах исторической Руси. Никакие силы не должны разрушить духовное единство народа, который обрёл благодать в киевской купели крещения, подчеркнул он.

Перед праздничным пасхальным богослужением в храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь, прибывший на самолёте Ту-204-300 из Иерусалима. Этот огонь, символизирующий выход «Света истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа, традиционно сошёл к верующим в храме Гроба Господня. Моление о схождении огня возглавлял патриарх Иерусалимский Феофил III.

РИА Новости Верующие со свечами, зажженными от Благодатного огня в храме Гроба Господня

Максим Блинов/РИА Новости Верующие во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3

Сергей Карпухин/ТАСС Верующие во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3

Помимо кафедрального собора РПЦ, Благодатный огонь передали в 15 других московских храмов, а также доставили его частицы в десятки российских городов, в том числе в приграничных регионах — в Брянской, Белгородской и Курской областях.

Павел Колядин/ТАСС Метрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (справа налево) с Благодатным огнем в Преображенском кафедральном соборе

В церкви по всей стране пришли тысячи верующих. В Донецке в храме Козельщанской иконы Божией Матери Пасху встретил единственный в городе профессиональный мужской хор.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Празднование православной Пасхи в ДНР

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Празднование православной Пасхи в Донецке

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Пасхальное богослужение в Донецке. Дмитрий Ягодкин ТАСС

В Курске в Свято-Троицком женском монастыре литургию посетили временные переселенцы из приграничных районов области. По мнению верующих, даже во время ракетной опасности храм — самое безопасное место, во всяком случае для души.

Алексей Даничев/РИА Новости Пасхальное богослужение в лютеранской церкви Святой Анны в Санкт-Петербурге

Виталий Аньков/РИА Новости Верующие и священнослужители во время пасхального крестного хода во Владивостоке

В Сочи праздничные богослужения прошли в 38 храмах, в том числе в католической и двух армянских церквях. В соборе святого Архистратига архангела Михаила, возведённого в честь победы в Кавказской войне 1864 года, верующие могли поклониться иконе архангела Михаила Архистратига и образу святой блаженной Матрёны Московской с мощами.

В других странах праздник встретили в соответствии с местными традициями. Так, в столице Венесуэлы Каракасе сожгли чучело Иуды Искариота — ученика, предавшего Христа.

EPA/ТАСС Пасхальная традиция сожжения чучела Иуды в Каракасе

В соборе Парижской Богоматери, восстановленном после разрушительного пожара 2019 года, впервые прошли богослужения в честь Страстной недели и Пасхи. На торжества пришло множество верующих.

EPA/ТАСС Богослужение в соборе Парижской Богоматери

EPA/ТАСС Богослужение в соборе Парижской Богоматери

EPA/ТАСС Богослужение в соборе Парижской Богоматери

В Ватикане папа римский Франциск появился перед верующими, которые собрались на площади Святого Петра. Понтифик находился на балконе базилики, его послание зачитал перед тридцатипятитысячной толпой архиепископ Диего Равелли.

Zuma/TASS Папа римский Франциск перед верующими, которые собрались на площади Святого Петра. Ватикан

Франциск, обращаясь к политикам, призвал использовать «оружие мира», чтобы прекратить «сеять семена смерти». Он осудил «великую жажду смерти», убийства и насилие, которые совершаются каждый день, а также презрение к уязвимым группам людей, таким как мигранты.

«Ибо все мы — дети Божьи! Я хотел бы, чтобы мы возродили нашу надежду на то, что мир возможен!» — говорилось в послании Франциска.

Zuma/TASS Папа римский Франциск перед верующими, которые собрались на площади Святого Петра. Ватикан

В конце дня после пасхальной великой вечерни патриарх Кирилл заявил в обращении к верующим, что в Евангелии дан рецепт человеческого счастья.

«Если жить по Божиему закону, по Божиим заповедям, ты будешь счастливым человеком вне зависимости от того, много у тебя денег или мало, занимаешь ли ты высокое положение в обществе или низкое», — сказал патриарх.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Человеческое счастье — это не место в карьерной лестнице и не обладание политической властью, это состояние души, повлиять на которое может только сила Божия, подчеркнул он.