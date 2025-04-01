Музей бомжей открылся 1 апреля на Гороховой улице в Санкт-Петербурге. Нет, это не первоапрельская шутка. Инициаторы проекта назвали бродяжничество сложным и комплексным феноменом, пообещав рассказать историю появления социального явления.

Петр Ковалев/ТАСС

Отмечается, что экспозиция представляет исследование на стыке истории, социологии и антропологии. Она посвящена собирательным образам персонажей из разных веков и их судьбам. В помещении представлены инсталляции с полноразмерными фигурами в характерной потрепанной одежде на фоне различных декораций, среди которых есть даже теплотрасса или советское отделение милиции.

Петр Ковалев/ТАСС

Алексей Даничев/РИА Новости

Петр Ковалев/ТАСС

Организаторы подчеркнули, что цель учреждения не в том, чтобы идеализировать бродяжничество и бездомных людей, а в представлении их жизни на протяжении сменявшихся эпох. Для этого планируется не только постоянная экспозиция, но и разовые мероприятия, в числе которых кинопоказы, тематические лекции от специалистов из разных сфер, раскрывающие тему бродяжничества по-новому.

Так, в мае инициатор проекта Антон Бородин на экскурсиях лично расскажет о пяти книгах, которые вдохновляли создателей при проработке образов личностей, представленных в музее. Посетители смогут увидеть и авторский моноспектакль дипломанта театрального фестиваля «Монокль» Кирилла Меньшикова, представляющий собой монолог мужчины о смене жизненных установок, определении перспектив или констатации факта их отсутствия.

Петр Ковалев/ТАСС

Петр Ковалев/ТАСС

Петр Ковалев/ТАСС

«Мы рассказываем об истории явления, от древних веков и до конца 20-го века. У нас не было цели передавать излишнюю натуралистичность, во-первых, чтобы не травмировать посетителей, во-вторых, чтобы не создавать ощущение безысходности», — гласит описание с сайта.

При этом отмечается необходимость освещать сложную проблему бездомных и причины, по которым они могли столкнуться с такой жизненной ситуацией. Бородин в преддверии открытия заявлял, что часть вырученных денег музей планирует направлять на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Алексей Даничев/РИА Новости

Петр Ковалев/ТАСС

Пока что попасть в музей можно лишь в составе экскурсионных групп. Сеансы проводятся раз в час, а максимальное количество участников не может быть больше восьми человек. Позднее планируется добавить возможность индивидуального посещения.