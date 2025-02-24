Санкт-Петербург, 24 февраля, 2025, 20:12 — ИА Регнум. В Петербурге откроется частный Музей бомжей, в настоящее время ведётся набор персонала для учреждения. Согласно объявлению, размещённому на сайте hh.ru, музей начнёт свою работу 1 апреля на Гороховой улице в центре города.

Galina Barbieri/Global Look Press

«Наш музей — это антология бродяжничества, исследование на стыке истории, социологии и антропологии», — отмечается в тексте вакансии.

Создатель музея Антон Бородин в интервью «Деловому Петербургу» заявил, что музей — полностью частный проект. Вход будет платным, часть вырученных средств направят на оплату труда сотрудников, другую часть — на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме постоянной экспозиции, в музее будут проходить тематические мероприятия — чтения рассказов о бездомных под аутентичную музыку, показы авторских фильмов, встречи с людьми, сумевшими выбраться с улицы, выставки фотографий и произведений художников, рассказал также Бородин.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет бомжей и тунеядцев. Все должны зарабатывать на жизнь себе и своей семье, подчеркнул глава белорусского государства. Он также заявил, что необходимо не допускать оттока трудоспособного населения из регионов.