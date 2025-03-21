В Москве в пятницу, 21 марта, на Троекуровском кладбище состоялось прощание с народным артистом России певцом Бедросом Киркоровым.

Артиста проводили в последний путь под его песни в сопровождении громких аплодисментов.

«Я не могла не прийти на прощание с Бедросом. Пусть ненадолго, но я должна была проститься с ним за то, что Бедрос сделал ради российско-болгарской дружбы. Именно Бедрос, буквально зубами вгрызаясь, отстаивал памятник Алёши в Пловдиве», — рассказала журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова, прибывшая на Троекуровское кладбище всего на 20 минут.

Алексей Майшев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Также на кладбище прибыл и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который отметил огромный вклад Бедроса в российско-болгарскую дружбу.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (слева) и певец Филипп Киркоров

«Бедрос — ветеран войны», — отметил Дмитрий Песков, добавив, что, лично пережив войну, Бедрос как никто другой знал цену победы и всеми силами противостоял фашизму. В частности, лично спасал от сноса памятник русскому солдату в Болгарии.

В течение двух часов с 14.00 до 16.00 любой желающий мог приехать на Троекуровское кладбище в столице и лично проститься с Бедросом Киркоровым.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певец Григорий Лепс (справа)

Алексей Майшев/РИА Новости Супруги певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Дизайнер Игорь Гуляев (справа)

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Модельер Александр Сирадекиан

На кладбище уже прибыли Влад Топалов с супругой Региной Тодоренко, Григорий Лепс, Валерия и Иосиф Пригожин.

Позже гроб с телом Бедроса Киркорова предадут земле на 21-м участке на так называемой «звездной аллее». Рядом с Бедросом похоронены Ирина Мирошниченко, Борис Клюев и Валентин Юдашкин.

Илья Питалев/РИА Новости

Владимир Гердо/ТАСС

Журналистов, ожидающих на кладбище, представители Филиппа Киркорова просили только об одном — не задавать вопросы детям, которые очень любили дедушку и тяжело переживают его утрату.

Яна Рудковская рассказала, что в последний год Бедрос чувствовал, что уходит, поэтому «старался брать от жизни всё».

«Филипп папу окружил вниманием, заботой. Очень мало таких сыновей, кто бы каждый день папе пытался сделать праздником! Конечно сейчас Филиппу трудно. Он рано потерял маму, сейчас потерял отца. И это очень большая утрата для него. Но нам всем его будет не хватать. Бедрос для всех нас был как второй папа. Он всегда сидел с нами за столом, рассказывал анекдоты, пел, шутил. Был душой компании. Я сегодня улетаю, но не заглянуть и не проститься не могла!» — сообщила она.

Владимир Гердо/ТАСС Продюсер Яна Рудковская

«Ты всегда был рядом! Ты был потрясающим отцом и любящим, заботливым дедушкой. ТЫ всегда собирал вокруг себя друзей и не наживал врагов. Все мы сегодня здесь — доказательство этих слов!» — начал свою прощальную речь Филипп Киркоров,

Владимир Гердо/ТАСС

Алексей Майшев/РИА Новости

«У нас есть два крыла: мать и отец. И пока они есть, мы летаем. Теперь мне предстоит научиться ходить», — завершил свое прощание с отцом Филипп Киркоров.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певец Филипп Киркоров с дочкой Аллой-Викторией

Под несмолкающие аплодисменты собравшихся гроб с телом Бедроса Киркорова вынесли из зала прощания и народный артист РФ отправился в последний путь до места погребения.