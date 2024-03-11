Материалы с тегом «Филипп Киркоров»
Киркоров спел песню о том, как вошёл не в те двери
Певец Филипп Киркоров на шоу «Звёзды» спел песню о том, как вошёл «не в те двери» на «голую» вечеринку, организованную блогером Анастасией Ивлеевой. Видеозапись номера Киркорова была опубликована на странице шоу в VK. «Я зашёл туда всего на пять минут. Пусть вошёл я не в те двери в моей творческой...
11 марта 2024
Киркоров опубликовал новый трек Пугачёвой «Не беспокойся за меня»
Народный артист России Филипп Киркоров 3 марта опубликовал в соцсетях новый трек певицы Аллы Пугачёвой под названием «Не беспокойся за меня», поблагодарив её за потрясающую песню. «Весна всегда в твоей душе, в твоём сердце, в твоём творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего...
3 марта 2024
Киркоров прокомментировал попадание в санкционные списки Австралии
Певец Филипп Киркоров заявил, что попадание в санкционные списки Австралии его не удивило. Артист рассказал об этом журналистам на премии «Золотой граммофон». «Если кому-то от этого легче — ввести санкции, поставить во главу своих проблем Филиппа Киркорова, будь то коалы, жирафы, медведи или кто-то...
26 февраля 2024
Продюсер Иншаков рассказал, как Лолите и Киркорову заслужить прощение
Артисты вроде Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской, попавшие в скандал вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, должны не публично каяться, а отвечать за свои действия. Об этом кинопродюсер Александр Иншаков заявил в опубликованном 15 февраля интервью KP.RU. По его словам, Киркоров и...
16 февраля 2024
Украинская певица Билык назвала Киркорова «гением срама и наготы»
Украинская артистка Ирина Билык раскритиковала российского певца Филиппа Киркорова за исполнение её композиции «Снег» во время визита в Донецкую Народную Республику. В своём блоге в Instagram (признана экстремистской и запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской...
16 февраля 2024
Киркоров опубликовал снимок из разрушенного ДК в Горловке
Фотографию, сделанную в разрушенном дворце культуры «Шахтёр» в Горловке, опубликовал в соцсетях певец Филипп Киркоров. Артист отметил, что именно в ДК «Шахтёр» впервые был исполнен его хит «Атлантида». Ныне зал находится в разрушенном состоянии из-за украинских обстрелов. «Сегодня этот зал разрушен...
14 февраля 2024
Гагин: выступление Киркорова вызвало неоднозначную реакцию в ДНР
Визит в Донецкую Народную Республику и выступление в горловской больнице перед ранеными российского певца Филиппа Киркорова вызвало неоднозначную реакцию в республике, рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. «Только один вопрос. Зачем? Патриотизм и желание помочь должны идти от сердца», — сказал он...
14 февраля 2024
Киркоров выступил перед пациентами и сотрудниками больницы в Горловке
Певец Филипп Киркоров 13 февраля приехал в Горловку (ДНР) и посетил городскую больницу № 2, сообщил городской портал «Горловская мозаика». Киркоров привёз подарки раненым и выступил с речью перед пациентами и сотрудниками больницы, сказано в сообщении. Как передавало ИА Регнум, после участия...
новость часа
13 февраля 2024
Пресс-секретарь Киркорова опровергла сообщения о блокировке его счетов
Федеральная налоговая служба не блокировала счета певца Филиппа Киркорова, заявила его пресс-секретарь Екатерина Успенская в разговоре с Telegram-каналом «Подъем». Представитель артиста пояснила журналистам, что у Киркорова не осталось задолженностей перед ФНС, а значит, сообщения о блокировке...
10 февраля 2024
Счета Киркорова в трёх банках заблокировали по требованию налоговой
Счета эстрадного артиста Филиппа Киркорова в Сбербанке, «Московском кредитном банке» и «СДМ-Банке» заблокировали, сообщил 10 февраля РЕН ТВ. В своём Telegram-канале РЕН ТВ опубликовал скрин соответствующего документа. Счета Киркорова заблокировали из-за задолженности по страховым взносам...
10 февраля 2024
Галкин* обсмеял оправдания Киркорова после «голой» вечеринки
Комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) высмеял на выступлении в Вене оправдания певца Филиппа Киркорова после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Юморист перепел одну из песен исполнителя, переделав слова на манер его извинений. «На...
26 января 2024
Суд взыскал с Киркорова почти 8 млн рублей долгов по налогам
Таганский суд Москвы постановил взыскать с российского певца Филиппа Киркорова в пользу столичного подразделения Федеральной налоговой службы задолженность по налогам и сборам в размере почти 8 млн рублей, сообщили 22 января в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. В постановлении...
22 января 2024
С Киркорова взыскали почти ₽8 млн долгов по налогам
Мировой суд в Москве взыскал с певца Филиппа Киркорова почти восемь миллионов рублей долгов перед налоговой. Решение вынес 22 января мировой судья участка № 374 Таганского района Москвы. «Судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Москве...
22 января 2024
Филиппа Киркорова вырезали из эпизода сериала «Сваты»
После «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» певца Филиппа Киркорова вырезали из эпизода сериала «Сваты», пишет 19 января KP.RU. Согласно сценарию, в одной из серий артист, представляя самого себя, неожиданно появляется на экскурсии в винодельню. Эта серия была снята в 2010...
19 января 2024
Суд по иску против Киркорова начнётся в Москве 20 февраля
Предварительные слушания по иску Российского авторского общества (РАО) против Филиппа Киркорова начнутся 20 февраля, говорится в определении Арбитражного суда Москвы. РАО требует у певца 2 млн рублей за нарушение авторских прав. «Иск заявлен о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав...
15 января 2024
Киркоров песней отреагировал на слухи после «голой» вечеринки Ивлеевой
Народный артист России Филипп Киркоров записал новую песню «Слухи», которую в Сети посчитали объяснением за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Он призвал не судить его за его поступки, потому что он «всего лишь человек», а также не верить всему, что говорят о нём. Он объяснил...
12 января 2024
Появились подробности иска к Киркорову на ₽2 млн
Российское авторское общество подало иск в Арбитражный суд Москвы к певцу Филиппу Киркорову за нарушение прав авторов и композиторов 13 песен. Об этом сообщили в пресс-службе организации. В РАО заявили, что исполнитель не выплатил вознаграждения авторам 13 песен, которые он исполнил в Кремле в...
10 января 2024
Киркоров получил иск на 2 миллиона рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Российского авторского общества (РАО) к певцу Филиппу Киркорову на 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили представители суда. Иск РАО поступил для регистрации 28 декабря. Он касается использования художественных произведений, принадлежащих Российскому...
новость часа
9 января 2024
Киркоров передаст гонорар за «Новогоднюю Маску» пострадавшим в Белгороде
Эстрадный певец Филипп Киркоров собирается передать гонорар за участие в проекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ жителям Белгорода, которые пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ. Он сообщил об этом 9 января во «ВКонтакте». «Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в...
8 января 2024
Российское авторское общество подало иск к Киркорову на 2 млн рублей
Российское авторское общество (РАО) направило иск на сумму два миллиона рублей к певцу Филиппу Киркорову, пишет 7 января газета «Известия». О причине иска от авторского общества к артисту пока неизвестно. Кроме того, информирует издание, РАО подало в суд иск на сумму 537 тыс. рублей на владельцев...
7 января 2024