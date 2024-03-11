Материалы с тегом «Артисты»
Певец Сергей Арутюнов потерял сознание во время сольного концерта в Кремле
Финалист музыкального шоу-талантов «Голос» Сергей Арутюнов упал в обморок во время сольного концерта в Государственном Кремлёвском дворце. Об этом сообщает издание «Газета.Ru». В публикации отмечается, что Арутюнов проводил два сольных концерта. Так, во время исполнения песни «На Заре 2020» артист...
11 марта 2024
Названа причина отмены мартовского выступления Орбакайте в Кремле
Выступление Кристины Орбакайте на концерте, посвящённом Международному женскому дню в Кремлёвском дворце действительно сорвалось в последний момент. По данным источника ИА Регнум, певица сама отказалась от выступления в день концерта, сославшись на неожиданную болезнь и температуру. Ранее СМИ...
11 марта 2024
Запашный рассказал, как умерла 22-летняя артистка цирка на Вернадского
Артистка Большого Московского цирка Влада Морозова потеряла сознание во время номера и умерла в больнице от остановки сердца, рассказал гендиректор цирка Эдгард Запашный. Он подчеркнул, что артистке стало плохо после совершенно обычного, не опасного трюка. После появления из ящика иллюзиониста она...
10 марта 2024
Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы
Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства республики балерину Илзе Лиепу из-за её поддержки политики России, сообщил 7 марта журналистам пресс-атташе главы государства Ридас Ясулёнис. «Президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства и лишил Лиепу литовского гражданства...
новость часа
7 марта 2024
Стас Михайлов заявил, что сбежавшие из России артисты приползут на коленях
Артисты, которые сбежали из России и теперь поливают её грязью, приползут назад на коленях, поняв, что ничего из себя не представляют, заявил журналистам певец Стас Михайлов. «На коленях все ещё приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — сказал он. Певец напомнил, что именно Россия...
5 марта 2024
Кристина Орбакайте заявила, что все её концерты состоятся
Певица Кристина Орбакайте опровергла информацию об отмене своего концерта в Москве и дальнейших шоу в России. Об этом артистка заявила в беседе с корреспондентом Telegram-канала Shot. На вопрос журналиста о практически полной отмене своего гастрольного тура по России и предстоящем концерте в Москве...
4 марта 2024
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова выписали из больницы. Об этом 2 марта сообщил его сын Бари Алибасов — младший. «Его выписали, он себя хорошо чувствует и уехал на дачу», — приводит его слова ТАСС. Как передавало ИА Регнум, 76-летнему заслуженному артисту России стало плохо 25...
2 марта 2024
Концерт Бориса Гребенщикова* в Дубае отменили из-за его здоровья
Концерт 70-летнего Бориса Гребенщикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который был запланирован на 28 февраля в Дубае, отменён из-за состояния здоровья артиста. Об этом сообщается на сайте сервиса продажи билетов Tickets FY. «В связи с состоянием здоровья Гребенщикова мы...
27 февраля 2024
Актёра Жерара Депардье снова обвинили в насилии и домогательствах
Обвинение в сексуальном насилии и домогательствах выдвинула против французского актёра Жерара Депардье художник-постановщик, участвовавшая в съёмках фильма в 2021 году. Об этом 25 февраля сообщает Agence France-Presse (AFP). «Художник-постановщик подала иск против легенды французского кино Жерара...
26 февраля 2024
Бари Алибасова госпитализировали с инсультом
Основателя группы «На-На» продюсера Бари Алибасова госпитализировали в Москве с инсультом, сообщил 25 февраля Telegram-канал «112». «76-летнему заслуженному артисту России стало плохо», — говорится в сообщении. По данным источника, в момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения. Он...
новость часа
25 февраля 2024
Рэпер ST опубликовал официальный видеоклип на песню «Дай ему сил»
Российский рэпер ST ( Александр Степанов ) 24 февраля опубликовал официальный видеоклип на песню «Дай ему сил». Видеоклип на песню «Дай ему сил» Герои клипа — комбриг Росгвардии Сергей Хайрутдинов и президент Владимир Путин. Начинается клип концертом в зоне боевых действий, заканчивается — кадрами...
24 февраля 2024
Яна Поплавская дала Ивлеевой неожиданный совет
Блогеру Анастасии Ивлевой, оскандалившейся после организации «голой» вечеринки, лучше будет вернуться на работу маникюрщицы, заявила российская актриса Яна Поплавская 22 февраля изданию «Страсти». «Вернуться к своим началам. Стать опять маникюрщицей, пойти учиться, получить высшее образование», —...
23 февраля 2024
Расторгуев и «Любэ» впервые публично исполнили песню «Дай ему сил»
Группа «Любэ» и её лидер Николай Расторгуев впервые публично исполнили посвящённую героям СВО песню «Дай ему сил» рэпера ST ( Александра Степанова ). «Любэ» Как сообщало ИА Регнум, релиз песни «Дай ему сил» состоялся 9 февраля 2024 года. В первый же день композиция вошла в топ-20 популярных...
23 февраля 2024
Умер актёр из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Константин Капитан
Российский актёр театра и кино Константин Капитан скончался в возрасте 56 лет. Информация появилась на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Капитан родился в 1967 году в городе Братске, в детстве жил на Украине, затем приехал в Ленинград, где в 1993 году окончил ЛГИТМиК (Ленинградский...
23 февраля 2024
Рэпер ST рассказал о съёмках клипа на песню «Дай ему сил»
Рэп-исполнитель ST ( Александр Степанов ) сообщил, что недавно снятый клип на песню «Дай ему сил» расскажет об истории российского солдата. «Съемки клипа проходили в несколько этапов. В нём снимались как актёры, так и ребята, которые сейчас находятся на службе. Главная история будет развиваться...
21 февраля 2024
Галкин* на концерте в Таллине сравнил себя с Иисусом Христом
Комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), выступая на концерте в Таллине, сравнил себя с Иисусом Христом. Выступление проходило в «Концертном зале Алексела». «Мне 47 лет, я ещё не такой уж и старый. 47 лет — возраст Христа, если бы он вовремя эмигрировал», — сказал...
21 февраля 2024
Дениса Майданова на Украине приговорили к 15 годам колонии за песню
Украинский суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы российского певца, депутата Госдумы Дениса Майданова за песню «Сарматушка». Это произошло через неделю после выхода песни в день РВСН 17 декабря 2022 года. Песней он хотел поддержать ракетные войска, поднять дух российского народа, а также...
21 февраля 2024
Актёра Прокопьева из сериала «Громовы» задержали с мефедроном в Москве
В Москве на Белорусском вокзале задержали российского актёра Василия Прокопьева, сообщил 20 февраля источник ИА Регнум. У Прокопьева, который находился в состоянии опьянения, нашли пакетик мефедрона. Полиция изъяла 0,11 грамма наркотика. Прокопьев известен участием в сериалах «Громовы» (в главной...
20 февраля 2024
Актёр Галкин объяснил, зачем Пугачёва назвала россиян «холопами» и «рабами»
Заслуженный артист России Борис Галкин рассказал, что Алла Пугачёва назвала россиян «холопами» и «рабами», потому что ничего не стоит сама по себе, а интерес к ней пропал. Об этом актёр рассказал в беседе с журналистами издания aif.ru. Галкин высказался по поводу слов певицы, которая в октябре 2022...
20 февраля 2024
Жена умершего за рулём дирижёра Гершковича сумела увести машину от ДТП
Супруга заслуженного артиста России, дирижёра Леопольда Гершковича оперная певица Анастасия Ялдина, рассказала ИА Регнум, что её муж умер за рулём своего автомобиля. По словам Анастасии, Леопольд Абрамович потерял сознания и выехал на встречную полосу, женщине чудом удалось остановить машину и...
19 февраля 2024