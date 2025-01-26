В Белоруссии в воскресенье, 26 января, проходят седьмые президентские выборы. Избирательные участки по всей стране открылись в восемь утра. Согласно конституции, белорусы выберут главу государства на пятилетний срок

Кристина Кормилицына/РИА Новости

В избирательном бюллетене пять фамилий: действующий президент страны Александр Лукашенко, независимый кандидат Анна Канопацкая, представитель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, кандидат от Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и Александр Хижняк — от Республиканской партии труда и справедливости.

Владимир Смирнов/ТАСС

Виктор Толочко/РИА Новости Кандидат в президенты Белоруссии первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков

Виктор Толочко/РИА Новости Кандидат в президенты Белоруссии председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк

Виктор Толочко/РИА Новости Кандидат в президенты Белоруссии председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич

Лукашенко утром проголосовал на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.

«Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться — за всех!» — в шутку заявил он, обращаясь к журналистам.

На участок президент пришёл вместе со своим шпицем Умкой. Он в шутку велел псу подождать его снаружи избирательной кабинки из-за «тайны голосования».

Владимир Смирнов/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время голосования на выборах президента Белоруссии

Владимир Смирнов/ТАСС Собака президента Белоруссии Александра Лукашенко Умка

После голосования Лукашенко провёл встречу с журналистами, в том числе из США и Европы.

На пресс-конференции он ответил на ряд вопросов, в том числе о правах человека в Белоруссии, о том, кто будет следующим президентом страны, о ситуации на Украине, об отношениях Минска с Европейским союзом и о размещении в республике российского комплекса «Орешник».

Владимир Смирнов/ТАСС

В промежутках между вопросами и ответами пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт зачитала заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Варшава не признаёт выборы в Белоруссии. В заявлении министра Польши говорилось также об «агрессии России» и российском президенте Владимире Путине.

«Зачем вы цепляете Россию? Зачем вы Путина дёргаете? Ну что у вас, проблем не хватает? Сикорский же опытный человек. Мы с ним встречались, общались. Чего ему неймётся по поводу наших выборов? Он пусть думает, что будет завтра. Сегодня навозом забросали министерство иностранных дел польские крестьяне. А завтра? Поэтому успокойтесь! Мы что, про вас что-то говорим? Нет», — ответил на это Лукашенко.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Он также отметил, что Минску «фиолетово», признают в ЕС выборы в Белоруссии или нет.

По поводу ситуации на Украине Лукашенко заявил, что не может гарантировать, что в ближайшее время боевые действия закончатся. Но «свет в конце туннеля» в этом году должен появиться.

Белорусский лидер также назвал главу киевского режима Владимира Зеленского плохим шоуменом и рассказал, как вели себя украинские представители на всех предыдущих переговорах, включая те, которые проходили в Минске. По его словам, Зеленский «выкобенивался как мог».

Владимир Смирнов/ТАСС Члены избирательной комиссии и милиционер едут в машине на выездное голосование

Владимир Смирнов/ТАСС

Высказывая своё мнение о ситуации в Армении, Лукашенко заявил, что премьер-министр Никол Пашинян заигрался с Евросоюзом, окружив себя врагами. Это опасная игра, ведущая к уничтожению страны, отметил белорусский лидер.

«Успокойте его там», — добавил Лукашенко, обращаясь к представителям армянской прессы.

Президент Белоруссии осудил выходку американского мультимиллиардера Илона Маска, который закончил одно из своих публичных выступлений жестом, похожим на нацистское приветствие.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Международный наблюдатель из США Стивен Самарин на избирательном участке №40 в Минске

«Чем бы они это ни обосновывали, когда он там зигует открыто, американцы и этот Маск обнаглели уже. Чего ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь?!» — возмутился Лукашенко.

Он назвал людей, подобных Маску, «обнаглевшими безумцами», «одуревшими от больших денег».

Глава Белоруссии рассказал, что в случае своей победы на выборах первый визит совершит в Москву.

«Будет странным, если я поеду куда-нибудь, если не в Москву», — отметил он.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Лукашенко также признался, что никогда не обсуждал с Путиным объединение России и Белоруссии.

«Мы берём по крупицам, мы уже опытные люди и складываем всё лучшее, чтобы если у нас не получится это сделать, фундамент мы крепкий заложили, чтобы наши дети в этом направлении двигались», — рассказал он о том, как обычно проходят переговоры с Путиным.

В Белоруссии продолжается голосование на выборах президента республики. Оно продлится до восьми вечера. К настоящему моменту выборы признаны состоявшимися.