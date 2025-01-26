В Белоруссии проходят выборы президента
В Белоруссии в воскресенье, 26 января, проходят седьмые президентские выборы. Избирательные участки по всей стране открылись в восемь утра. Согласно конституции, белорусы выберут главу государства на пятилетний срок
В избирательном бюллетене пять фамилий: действующий президент страны Александр Лукашенко, независимый кандидат Анна Канопацкая, представитель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, кандидат от Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и Александр Хижняк — от Республиканской партии труда и справедливости.
Лукашенко утром проголосовал на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.
«Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться — за всех!» — в шутку заявил он, обращаясь к журналистам.
На участок президент пришёл вместе со своим шпицем Умкой. Он в шутку велел псу подождать его снаружи избирательной кабинки из-за «тайны голосования».
После голосования Лукашенко провёл встречу с журналистами, в том числе из США и Европы.
На пресс-конференции он ответил на ряд вопросов, в том числе о правах человека в Белоруссии, о том, кто будет следующим президентом страны, о ситуации на Украине, об отношениях Минска с Европейским союзом и о размещении в республике российского комплекса «Орешник».
В промежутках между вопросами и ответами пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт зачитала заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Варшава не признаёт выборы в Белоруссии. В заявлении министра Польши говорилось также об «агрессии России» и российском президенте Владимире Путине.
«Зачем вы цепляете Россию? Зачем вы Путина дёргаете? Ну что у вас, проблем не хватает? Сикорский же опытный человек. Мы с ним встречались, общались. Чего ему неймётся по поводу наших выборов? Он пусть думает, что будет завтра. Сегодня навозом забросали министерство иностранных дел польские крестьяне. А завтра? Поэтому успокойтесь! Мы что, про вас что-то говорим? Нет», — ответил на это Лукашенко.
Он также отметил, что Минску «фиолетово», признают в ЕС выборы в Белоруссии или нет.
По поводу ситуации на Украине Лукашенко заявил, что не может гарантировать, что в ближайшее время боевые действия закончатся. Но «свет в конце туннеля» в этом году должен появиться.
Белорусский лидер также назвал главу киевского режима Владимира Зеленского плохим шоуменом и рассказал, как вели себя украинские представители на всех предыдущих переговорах, включая те, которые проходили в Минске. По его словам, Зеленский «выкобенивался как мог».
Высказывая своё мнение о ситуации в Армении, Лукашенко заявил, что премьер-министр Никол Пашинян заигрался с Евросоюзом, окружив себя врагами. Это опасная игра, ведущая к уничтожению страны, отметил белорусский лидер.
«Успокойте его там», — добавил Лукашенко, обращаясь к представителям армянской прессы.
Президент Белоруссии осудил выходку американского мультимиллиардера Илона Маска, который закончил одно из своих публичных выступлений жестом, похожим на нацистское приветствие.
«Чем бы они это ни обосновывали, когда он там зигует открыто, американцы и этот Маск обнаглели уже. Чего ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь?!» — возмутился Лукашенко.
Он назвал людей, подобных Маску, «обнаглевшими безумцами», «одуревшими от больших денег».
Глава Белоруссии рассказал, что в случае своей победы на выборах первый визит совершит в Москву.
«Будет странным, если я поеду куда-нибудь, если не в Москву», — отметил он.
Лукашенко также признался, что никогда не обсуждал с Путиным объединение России и Белоруссии.
«Мы берём по крупицам, мы уже опытные люди и складываем всё лучшее, чтобы если у нас не получится это сделать, фундамент мы крепкий заложили, чтобы наши дети в этом направлении двигались», — рассказал он о том, как обычно проходят переговоры с Путиным.
В Белоруссии продолжается голосование на выборах президента республики. Оно продлится до восьми вечера. К настоящему моменту выборы признаны состоявшимися.