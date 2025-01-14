На основной сцене Московского художественного театра им. А. П. Чехова (МХТ) началась церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской, там Евгения прослужила 33 года.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ради возможности попрощаться с любимой коллегой Евгенией Добровольской на сцене театра, которому она посвятила всю свою театральную жизнь, худрук МХТ Константин Хабенский даже перенёс традиционный МХАТовский капустник, проводимый ежегодно на старый Новый год.

«Страдания и невыносимые боли остались у Евгении позади… Я думаю, что душа Евгении сейчас радуется, видя это огромное количество людей, которые пришли на ее последний выход на сцену Московского художественного театра», — начал официальную часть прощания Хабенский.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Народная артистка РФ ушла из жизни 10 января. Лишь пару недель назад, в конце декабря, Евгения отметила юбилей — 60 лет. Несмотря на всероссийскую известность, отмечала скромно, в кругу семьи: трёх сыновей — Степана, Николая и Яна, 15-летней дочки Насти и двух внуков — Аллы и Даниила, а также самых близких друзей.

Несколько лет актриса боролась с онкологическим заболеванием. Именно онкология стала причиной смерти любимой актрисы, мамы и бабушки.

Все дети присутствуют на прощании с мамой. Средний сын Евгении, Николай Ефремов, дольше всех не решался подойти к гробу, то и дело вытирая слезы. Наконец, и он подошёл сказать последние «прости» матери, поцеловал её и долго что-то шептал на ухо, а потом отошёл на своё место в зале.

Вскоре рядом с братом села младшая сестра Анастасия и брат Ян, а также отец Насти, последний супруг Евгении — 47-летний кинооператор Дмитрий Мананников.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Сыновья Евгении Добровольской Николай Ефремов м Ян Бойко (слева направо)

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актер Александр Самойленко

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актриса Ольга Литвинова

Добровольская и Мананников развелись два года назад, но остались друзьями. Когда Евгения заболела, именно Дмитрий за ней ухаживал, помогал, взял на себя заботу о 15-летней дочери. Сейчас Дмитрий переехал в московскую квартиру Евгении, чтобы девочке не пришлось менять школу и привычное окружение.

Одними из первых проститься с коллегой приехали Сергей Гармаш, Павел Табаков, Виктория Исакова и Анна Меликян.

Игорь Золотовицкий рассказал, что Евгения до последнего боролась с болезнью.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актер Юрий Стоянов

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актриса Юлия Пересильд

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Николай Ефремов и актер Авангард Леонтьев

«Она была сильной, мужественной и прекрасной. Я могу очень много о ней говорить…» — отметил со сцены Золотовицкий.

«Когда Женя говорила о детях, было видно, что она говорит о самом главном с своей жизни! — рассказал со сцены Игорь Верник. — Здесь, в этом пространстве живут души актеров. Ты здесь будешь жить всегда!»

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актер Михаил Пореченков

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Для меня ты полностью развеяла миф о том, что можно быть либо актрисой, либо мамой!» — поделилась, вытирая слезы, актриса Юлия Пересильд, рассказывая, что Евгения Добровольская стала её первой партнёршей, когда она в 18 лет пришла в кино, за что Юлия до сих пор невероятно благодарна Евгении.

«Евгения была явлением совершенно уникальным. Я наблюдал за ней ещё со времен ее учебы в ГИТИСе. Она была нужна Художественному театру. Она играла с великими МХАТовцами и смогла не потеряться на их фоне. Они приняли её в свои ряды», — рассказал Михаил Швыдкой.

«Я всегда слышал о какой-то ее неудобности. И когда начал с ней работать, понял, что это выражается в ее профессиональности. Мне было с ней удобно и легко. Пообщавшись с ней, я понял: если Женю кто-то не любил, то только ленивые и бездарные! — поделился Юрий Стоянов. — Здесь сейчас лежит только тело Жени, сама Женя — всегда в наших сердцах!»

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Партнёры Евгении по фильмам и сериалам делились со сцены своими воспоминаниями о работе с Добровольской. Все упоминали её невероятную работоспособность и профессионализм.

«Как начинающая артистка МХТ я прошла женину школу, — рассказала Наталья Бочкарева. — В начале я от неё получила головомойку. И заслуженно. До сих пор я ориентируюсь на её талант и работоспособность. Женя могла делать всё. Она могла быть хорошей матерью и талантливой актрисой. Я всегда равнялась на тебя, Женя!»

«Женя для меня была одной из любимых актрис. Я гордился, что она начала свой актёрский путь в моей картине», — поделился режиссёр Павел Чухрай, вспоминая, как совершенно случайно 16-летняя артистка Добровольская появилась в его фильме «Клетка для канареек».

После прощания Евгению Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище.