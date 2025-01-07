В России 7 января традиционно отмечается праздник Рождества Христова. Президент страны Владимир Путин поздравил православных христиан и всех жителей России, отмечающих этот праздник. Глава государства пожелал гражданам здоровья и благополучия.

Илья Наймушин/РИА Новости

Сам он в ночь на 7 января принял участие в рождественской службе в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Путин поставил свечи, перекрестился, после чего вернулся в окружение других верующих. На богослужении присутствовали участники спецоперации, волонтёры и их семьи, с которыми российский лидер уже общался в рамках мероприятий к Году семьи.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Владимир Путин во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

После завершения службы Путин отправился в храм Христа Спасителя и лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством. Он встретился с предстоятелем РПЦ и провёл с ним беседу тет-а-тет. Патриарх по просьбе главы государства освятил нательные кресты и иконы для участников специальной военной операции.

Олег Варов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Валерий Шарифулин/ТАСС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в храме Христа Спасителя

Сергей Власов/РИА Новости Праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя в Москве

В Санкт-Петербурге рождественское богослужение прошло в Казанском кафедральном соборе. Его возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Вместе с горожанами в службе приняли участие губернатор города Александр Беглов, спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский и другие городские руководители. Всего в соборе собрались несколько сотен человек.

В Татарстане Литургия в честь праздника Рождества Христова состоялась в соборе Казанской иконы Божией Матери. Её возглавил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Храм к празднику украсили традиционными символами — елями. У входа разместилась большая рождественскую ёлка и ещё один символ Рождества — вертеп.

По канонам православной церкви 7 января отмечается праздник в честь рождения во плоти Господа Иисуса Христа. По степени важности он идёт вторым после дня воскрешения Спасителя — Пасхи и входит в число двунадесятых (12 важнейших) праздников. Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в Вифлееме. Первыми весть о рождении Спасителя мира узнали пастухи, которым явился Ангел и сказал: «Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира — Христос Господь, во граде Давидове».

Доподлинно дата рождения Иисуса Христа неизвестна. В 337 году папа Римский Юлий I утвердил ей день зимнего солнцестояния, когда тьма уступает свету. Так отмечать Рождество стали 25 декабря. Дата соответствует григорианскому календарю. 7 января праздник отмечают в соответствии с юлианским стилем, которого придерживается и Русская православная церковь.