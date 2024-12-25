32 человека выжили. Самолёт потерпел крушение в аэропорту Актау
Утром 25 декабря пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту Актау. В компании — владельце воздушного судна назвали возможной причиной крушения самолёта Embraer 190 столкновение со стаей птиц. Позднее в интернете появилось видео с моментом падения воздушного судна.
В самолёте, следовавшем из Баку в Грозный и разбившемся в районе аэропорта Актау, находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. На борту среди пассажиров было 16 россиян, 37 азербайджанцев, шестеро граждан Казахстана и трое граждан Киргизии.
Известно, что 32 человека остались живы. На месте авиакатастрофы найдены четверо погибших.
Следственный комитет РФ в связи с крушением самолёта возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, лидеры двух стран поговорили по телефону.