Утром 25 декабря пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту Актау. В компании — владельце воздушного судна назвали возможной причиной крушения самолёта Embraer 190 столкновение со стаей птиц. Позднее в интернете появилось видео с моментом падения воздушного судна.

МЧС Республики Казахстан/РИА Новости

В самолёте, следовавшем из Баку в Грозный и разбившемся в районе аэропорта Актау, находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. На борту среди пассажиров было 16 россиян, 37 азербайджанцев, шестеро граждан Казахстана и трое граждан Киргизии.

Иса Таженбаев/ТАСС
МЧС Республики Казахстан/РИА Новости
Kazakhstan EMERCOM/via Global Look Press
Kazakhstan EMERCOM/via Global Look Press

Известно, что 32 человека остались живы. На месте авиакатастрофы найдены четверо погибших.

Следственный комитет РФ в связи с крушением самолёта возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

поиск пострадавших

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, лидеры двух стран поговорили по телефону.

Kazakhstan EMERCOM/via Global Look Press
Kazakhstan EMERCOM/via Global Look Press