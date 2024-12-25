Утром 25 декабря пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту Актау. В компании — владельце воздушного судна назвали возможной причиной крушения самолёта Embraer 190 столкновение со стаей птиц. Позднее в интернете появилось видео с моментом падения воздушного судна.

МЧС Республики Казахстан/РИА Новости

В самолёте, следовавшем из Баку в Грозный и разбившемся в районе аэропорта Актау, находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. На борту среди пассажиров было 16 россиян, 37 азербайджанцев, шестеро граждан Казахстана и трое граждан Киргизии.

Иса Таженбаев/ТАСС

МЧС Республики Казахстан/РИА Новости

Kazakhstan EMERCOM/via Global Look Press

Kazakhstan EMERCOM/via Global Look Press

Известно, что 32 человека остались живы. На месте авиакатастрофы найдены четверо погибших.

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Следственный комитет РФ в связи с крушением самолёта возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/MwP7EJ3WK" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> поиск пострадавших

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, лидеры двух стран поговорили по телефону.

Kazakhstan EMERCOM/via Global Look Press