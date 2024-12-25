Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Появилось видео с моментом жёсткого падения пассажирского самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, который следовал из Баку в Грозный, но потерпел крушение в районе казахстанского Актау.

Кадр из видео

Утром 25 декабря пассажирский самолёт Embraer 190 упал примерно в 3 км от города Актау. Предварительно, на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

СМИ также сообщили, что самолёт перед падением передавал аварийный сигнал из-за столкновения с птицами и был вынужден экстренно приступить к снижению. Кроме того, позднее в аэропорту Чечни проинформировали, что борт перенаправили в Махачкалу, так как туман мешал посадке в Грозном.

МЧС Казахстана уточнило, что выжившие при крушении есть, они находятся в крайне тяжёлом состоянии. В командном центре ведомства создан республиканский оперштаб, а для звонков организована горячая линия. Спасатели также приступили к тушению.