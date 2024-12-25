На Кубани, где не прекращается выброс нефтепродуктов на берег в Анапе и Темрюкском районе, объявлен краевой режим ЧС, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 декабря в своём Telegram-канале. Отмечается, что выброс затянулся и ситуация по-прежнему напряжённая, поэтому режим ЧС муниципального уровня пришлось сменить на краевой.

Феоктистов Дмитрий

«Изначально, по расчетам учёных и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Чёрного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается, и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи», — говорится в публикации.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Сергей Мальгавко/ТАСС

Феоктистов Дмитрий

Губернатор поблагодарил волонтёров и жителей края за помощь и сообщил о назначении главой региональный штаба своего заместителя Игоря Галася.

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Сообщается, что специалисты продолжают обследовать прибрежную линию протяжённостью 160 км и акваторию для выявления участков, загрязнённых мазутом. Отдельные пятна удаляют с помощью биосорбента. Специалисты подбирают наиболее эффективный состав.

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Ространснадзор в ходе проверки установил, что затонувшие в Керченском проливе танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание в акватории. Отмечается, что Минтранс продолжает держать на контроле мониторинг обстановки в акватории Керченского пролива.

Суда подведомственного Росморречфлоту ФГБУ «Морспасслужба» очистили от мазута свыше 24,3 тысячи квадратных метров. Для ликвидации нефтепродуктов использовано 2705 килограммов нейтрализующего сорбента. В работах принимают участие 19 судов.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Сергей Мальгавко/ТАСС

Феоктистов Дмитрий

Сергей Мальгавко/ТАСС

Специалисты также очистили 4,8 тыс. кв. м пляжей и участков берега, собрав около 14,5 т нефтесодержащих отходов. В устьях рек и лиманах разместили 200 м боновых заграждений.

Десять тысяч добровольцев присоединились к ликвидации последствий нефтяных загрязнений в Краснодарском крае. Об этом сообщили в волонтёрском корпусе «#МЫВМЕСТЕ», уточнив, что среди присоединившихся есть участники «Движения первых», «Экосистемы», Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Народного фронта и многие другие.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение во время шторма. Один из танкеров сел на мель, у второго оторвало носовую часть. Произошла частичная утечка нефтепродуктов.