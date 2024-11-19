В Москве во вторник, 19 ноября, прошла церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Лёвкиным. Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

Сергей Булкин/ТАСС

О смерти Лёвкина стало известно 17 ноября. При этом сообщалось, что ещё 15 ноября артиста госпитализировали в реанимацию с пневмонией, а 16 ноября перевели в отделение гематологии Боткинской больницы.

Лёвкину было 57 лет.

Сергей Булкин/ТАСС Вдова Владимира Левкина Марина Ичетовкина с дочерью Никой

Сергей Булкин/ТАСС

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

©ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

©РИА Новости/Алексей Майшев Певица Марина Хлебникова

РИА Новости/Алексей Майшев Солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин

Проститься с покойным пришли члены его семьи, а также друзья и коллеги. Среди присутствовавших в зале были певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, заслуженный артист РФ Кай Метов, пластический хирург Игорь Короткий, музыкант Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта и многие другие.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Супруга покойного Маруся Лёвкина оставила в социальных сетях прощальное сообщение. Ещё в мае 2023 года сам Лёвкин рассказал журналистам, что перенёс онкологическое заболевание лимфатической системы четвёртой степени. Болезнь выявили у него в 2003 году. В ходе лечения артист перенёс 13 курсов химиотерапии. Ему также дважды пересаживали костный мозг.

При этом Лёвкин продолжал выступать с концертами и вёл общественную деятельность. В ноябре должно было пройти его очередное выступление.