Москва, 17 ноября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Жена бывшего солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина Маруся Лёвкина простилась с ним на своей странице в соцсети Instagram (признана экстремистской, запрещена на территории России).

Instagram (признана экстремистской, запрещена на территории России) Владимир Лёвкин c супругой Марусей Лёвкиной

«Лети, моё солнышко…», — написала она, добавив «красное сердце».

Как сообщало ИА Регнум, Лёвкин 17 лет скончался в Москве в возрасте 57 лет. Два дня назад артиста госпитализировали с пневмонией, а 16 ноября перевели в гематологическое отделение Боткинской больницы.

Предварительная причина смерти артиста — онкологическое заболевание лимфатической системы. В 2003 году у него диагностировали рак, он перенёс 13 курсов химиотерапии. Через десять лет Лёвкину потребовалась операция по пересадке костного мозга на фоне обострения.

Артист продолжал концертную и общественную деятельность. В ноябре у него было запланировано очередное выступление.