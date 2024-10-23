22–24 октября в Казани проходит саммит глав государств БРИКС. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года.

Максим Блинов/РИА Новости

Илья Питалев/РИА Новости

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Лидеры стран — членов БРИКС на саммите обсуждают вопросы возможного расширения организации, обмениваются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсуждают сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов. В программе президента Владимира Путина — двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибыли на саммит.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Сергей Бобылев/РИА Новости

Александр Казаков/ТАСС

Александр Кряжев/РИА Новости

23 октября Владимир Путин сообщил, что страны БРИКС утвердили декларацию саммита организации в Казани. Декларация фиксирует итоги саммита и всего российского председательства в объединении, сказал глава государства. Текст декларации планируется распространить в ООН.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Александр Щербак/ТАСС

Александр Казаков/ТАСС

Александр Казаков/РИА Новости

В ходе своего выступления на саммите президент России заявил, что целью стран БРИКС является формирование более демократической мировой системы. Страны — члены объединения должны выступить в роли защитников общей безопасности в мире, отметил в свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин. БРИКС вдохновляет все страны мира двигаться в направлении позитивного сотрудничества, подчеркнул премьер-министр Индии Нарендра Моди.