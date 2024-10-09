В среду, 9 октября, перед зданием генеральной прокуратуры Армении прошла протестная акция движения «Священная борьба». Собравшиеся передали в прокуратуру сообщения о нарушениях, которые по их мнению совершили должностные лица страны, в том числе премьер-министр Никол Пашинян.

Арам Нерсесян/РИА Новости

Протестующие потребовали привлечь премьера и других представителей власти к уголовной ответственности. Здание прокуратуры в это время оцепили усиленные наряды полиции.

Арам Нерсесян/РИА Новости

Александр Патрин/ТАСС

Представитель движения «Священная борьба», поэт Хачик Манукян заявил, что на протяжении ряда лет представители правящей в Армении партии «Гражданский договор» совершают преступления различной степени тяжести.

Александр Патрин/ТАСС

Арам Нерсесян/РИА Новости

В то же время протестующие не ожидают активности от генеральной прокуратуры, поскольку её руководитель Анна Вартапетян неоднократно сообщала, что о процессе расследований докладывает лично Пашиняну

Арам Нерсесян/РИА Новости

«Я верю, что справедливость восторжествует, пусть даже после смены власти», — сказал Манукян.