В понедельник, 30 сентября, отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В разных регионах страны проходят праздничные мероприятия.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

В этот день в 2022 году президент Владимир Путин и главы новых регионов подписали международные договоры о вхождении в состав России.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Мы шли к нему (к этому дню. — Прим. ред.) через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс. Каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооружённого государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России», — заявил Владимир Путин в видеообращении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3919768" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видеообращение по случаю Дня воссоединения

Глава государства поблагодарил жителей новых российских регионов за стойкость, решительность и твёрдость, за сохранение духовных ценностей, исторической памяти, традиций, культуры и великую любовь к Отечеству.