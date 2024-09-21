Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 20 сентября нанесла ракетный удар по столице Ливана Бейруту. Израильские истребители атаковали южный пригород — район Дахия.

EPA/ТАСС

Marwan Naamani/Global Look Press

Целью атаки был военный руководитель шиитского движения «Хезболла» Ибрагим Акиль. На момент израильской операции он проводил совещание с группой командиров элитного подразделения «Радван». ЦАХАЛ ударила по зданию, в подвале которого находился бункер. В результате Акиль и 20 командиров «Хезболлы» погибли.

AP/TASS

AP/TASS

Командование ЦАХАЛ заявило, что удар был точечным. В действительности сильно пострадал весь жилой район.

В районе прилёта одни здания были полностью разрушены, другие сильно пострадали. Кроме того, был существенно поврежден жилой район Эль-Джамус. По данным мэрии Дахии, четыре ракеты ударили по району расположения мечети Эль-Каим.

Marwan Naamani/Global Look Press

EPA/ТАСС

Как сообщил 21 сентября и. о. министра здравоохранения Ливана Фирас Абьяд, в результате израильского удара погиб 31 человек, в том числе трое детей и семь женщин, ещё 68 человек получили ранения.

Marwan Naamani/Global Look Press

Marwan Naamani/Global Look Press

На месте рухнувших построек работают спасатели и спецтехника, продолжается разбор завалов в поисках погибших.