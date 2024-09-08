Как Ленинград героически пережил 872 дня блокады
Осада Ленинграда немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны началась 8 сентября 1941 года. Сегодня исполняется 83 года с начала блокады города, а также отмечается Международный день памяти жертв фашизма.
В тот день началась одна из самых трагических страниц в истории Ленинграда и всей страны. Немецко-фашистские захватчики приступили к обстрелам и бомбардировкам города.
Огонь ввёлся из тяжёлых орудий, целенаправленно уничтожая хлебозаводы, электростанции, водопровод, а также объекты культуры.
Немецкая авиация вела массированные бомбардировки промышленных предприятий и жилых кварталов. Так, на город сбросили около 150 тыс. снарядов и 15 тыс. бомб.
Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня, пока её не прорвали 18 января 1943 года.
Полностью осаду Ленинграда удалось снять только 27 января 1944 года.
В результате массового голода, холода и бомбардировок погибли до 1,5 млн жителей Ленинграда. Большинство из них — около 500 тыс. человек — похоронены в общих могилах на Пискарёвском мемориальном кладбище.
В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга 8 сентября напомнили, что каждый день, преодолевая все испытания и теряя близких, ленинградцы продолжали жить, трудиться и сражаться с врагом. Подвиг Ленинграда — это память, которая жива в каждом, и урок тем, кто снова мечтает покорить и уничтожить Россию.
В Петербурге сегодня почтили память жертв блокады Ленинграда. Там прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище.
Как передавало РЕН ТВ, сотни жителей Санкт-Петербурга собрались ночью 8 сентября на набережной у Дворцового моста, который в День памяти жертв блокады Ленинграда развели под музыкальные фрагменты военных лет, в частности отрывки из «Гимна великому городу» Глиэра и «Ленинградской» симфонии Шостаковича.