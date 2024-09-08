Осада Ленинграда немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны началась 8 сентября 1941 года. Сегодня исполняется 83 года с начала блокады города, а также отмечается Международный день памяти жертв фашизма.

В тот день началась одна из самых трагических страниц в истории Ленинграда и всей страны. Немецко-фашистские захватчики приступили к обстрелам и бомбардировкам города.

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Огонь ввёлся из тяжёлых орудий, целенаправленно уничтожая хлебозаводы, электростанции, водопровод, а также объекты культуры.

Немецкая авиация вела массированные бомбардировки промышленных предприятий и жилых кварталов. Так, на город сбросили около 150 тыс. снарядов и 15 тыс. бомб.

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Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня, пока её не прорвали 18 января 1943 года.

Полностью осаду Ленинграда удалось снять только 27 января 1944 года.

В результате массового голода, холода и бомбардировок погибли до 1,5 млн жителей Ленинграда. Большинство из них — около 500 тыс. человек — похоронены в общих могилах на Пискарёвском мемориальном кладбище.

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Борис Кудояров/РИА Новости Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга 8 сентября напомнили, что каждый день, преодолевая все испытания и теряя близких, ленинградцы продолжали жить, трудиться и сражаться с врагом. Подвиг Ленинграда — это память, которая жива в каждом, и урок тем, кто снова мечтает покорить и уничтожить Россию.

Григорий Чертов/РИА Новости Школьники за сборкой пулеметов «Максим» на заводе № 810 в блокадном Ленинграде

Борис Кудояров/РИА Новости Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Её и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой — её родители умерли от голода

Борис Кудояров/РИА Новости Советские бойцы, награжденные медалями «За оборону Ленинграда» (слева направо): комсорг одного из подразделений Николай Ботников, комсомолка Нина Говорухина, моряк-подводник КБФ Василий Иванов

В Петербурге сегодня почтили память жертв блокады Ленинграда. Там прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище.

Как передавало РЕН ТВ, сотни жителей Санкт-Петербурга собрались ночью 8 сентября на набережной у Дворцового моста, который в День памяти жертв блокады Ленинграда развели под музыкальные фрагменты военных лет, в частности отрывки из «Гимна великому городу» Глиэра и «Ленинградской» симфонии Шостаковича.