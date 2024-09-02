В воскресенье, 1 сентября, страна отметила День российского казачества. Официально его учредил в 2010 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — в дату празднования Дня Донской иконы Божьей матери.

РИА Новости/ Владимир Вяткин

Согласно преданию, донские казаки накануне Куликовской битвы в 1380 году передали князю Дмитрию чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Казаки вознесли молитвы Богородице о заступничестве, прекращении войн и раздоров, воцарении мира на Руси.

РИА Новости/ Владимир Вяткин

РИА Новости/ Владимир Вяткин

РИА Новости/ Владимир Вяткин

РИА Новости/ Владимир Вяткин

РИА Новости/ Владимир Вяткин

РИА Новости/ Владимир Вяткин

День казачества отметили по всей стране. В Москве в саду «Эрмитаж» прошли народные гуляния, включавшие состязания и конкурсы, игры и мастер-классы для детей и взрослых, а также смотр казачьих творческих коллективов на главной сцене.

РИА Новости/ Владимир Вяткин

РИА Новости/ Владимир Вяткин

В «Эрмитаж» приехали 25 музыкальных коллективов и больше 300 человек из Ставрополя, Ростова-на-Дону, Сибири, Забайкалья, Урала и других регионов.