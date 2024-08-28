В среду, 28 августа, «Российские железные дороги» (РЖД) впервые запустили беспилотный поезд «Ласточка». Он начал перевозить пассажиров на Московском центральном кольце (МЦК).

Максим Блинов/РИА Новости

Михаил Синицын/ТАСС

«Впервые в истории железнодорожного транспорта России ОАО «РЖД» запустило электропоезд, который будет перевозить пассажиров в автоматическом режиме», — говорится в сообщении РЖД.

Максим Блинов/РИА Новости

Максим Блинов/РИА Новости

В компании уточнили, что автоматика полностью берёт на себя ведение поезда, однако машинист будет находиться в кабине для контроля, а также открытия и закрытия дверей.

Михаил Синицын/ТАСС Глава РЖД Олег Белозеров во время запуска на Московском центральном кольце (МЦК) поезда «Ласточка» в автоматическом режиме

Максим Блинов/РИА Новости

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал планы по модернизации и развитию транспортной системы столицы до 2030 года наиболее амбициозной программой, которую предстоит реализовать в ближайшие годы. Градоначальник отметил, что основой решения транспортной проблемы столицы стало развитие рельсового транспорта — метро и интеграции железных дорог в городскую инфраструктуру. Одновременно с этим велись и работы по расширению дорог, строилась новая дорожная сеть.