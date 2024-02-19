Москва, 19 февраля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Модернизация и развитие транспортной системы Москвы до 2030 года является наиболее амбициозной программой, которую предстоит реализовать в ближайшие годы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В конце прошлого года перед столичными властями поставили задачу разработать базовые отраслевые программы развития Москвы до 2030 года. По некоторым направлениям предусмотрели более длительный срок работы, отметил столичный градоначальник.

В приоритете стоит модернизация и развитие транспортной системы Москвы, указал мэр. Целью столичных властей является создание одной из лучших транспортных систем в мире. Она, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, должна стать основой для развития лучшего города Земли.

В 2010 году перед правительством Москвы стояла задача предотвратить транспортный коллапс. Нужно было в короткие сроки решить накопившиеся проблемы. Работа велась сразу по всем направлениям, подчеркнул Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, основой решения транспортной проблемы города стало развитие рельсового транспорта — метро и интеграции железных дорог в городскую инфраструктуру. Одновременно с этим велись работы по расширению дорог, строилась новая дорожная сеть, рассказал Собянин.

В это время началось, а сегодня почти завершилось обновление парка подвижного состава всех видах городского транспорта. На смену маршруткам пришли более современные автобусы, рассказал столичный градоначальник. В них действуют единые тарифы и льготы для школьников и пенсионеров.

Было запущено легальное и удобное такси. Контроль за соблюдением правил дорожного движения, который был внедрён на столичных дорогах, помог снизить смертность на магистралях в три раза, отметил Сергей Собянин.

Введение платных парковок позволило убрать с улиц Москвы хаотично припаркованные на тротуарах автомобили, напомнил мэр.

Сергей Собянин напомнил, что в городе за последние 13 лет появились новые виды транспорта. В столице запущены круглогодичные регулярные маршруты электрических речных судов, появилась система городского каршеринга, открыт прокат велосипедов и самокатов.

Столичный градоначальник, отметил, что теперь Москва лидер по темпам развития транспортного каркаса в Европе. Сегодня в городе открыто 430 станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). За 13 лет благодаря строительству новых линий в метро не осталось перегруженных перегонов, подчеркнул Сергей Собянин.

Население столицы продолжает расти. Сегодня в городе проживают 13 миллионов человек, а к 2030 году, по прогнозам, будет приблизительно 14 миллионов. Через шесть — семь лет в Московской агломерации будут проживать примерно 23 миллиона человек, рассказал Сергей Собянин.

Рост населения является необходимым условием для развития города. В свою очередь это влечёт увеличение нагрузки на транспортную систему, подчеркнул столичный градоначальник.

Для её равномерного распределения правительство Москвы, по словам Собянина, радикально изменило градостроительную политику. Теперь большинство новых рабочих мест создаётся не в центре, а ближе к жилым районам. Получили развитие гибкая занятость и удаленный формат работы, рассказал мэр столицы.

В результате снижается маятниковая миграция, которая, по словам Сергея Собянина, на протяжении десятилетий была главной проблемой транспортной системы столицы.

Для полной жизни горожанам неодимы места для общения друг с другом. Таким образом показательно то, что пассажиры быстро вернулись в городской транспорт после окончания пандемии, отметил мэр.

Для того чтобы транспортная ситуация и дальше улучшалась её развитие должно опережать рост населения и экономики Москвы, отметил столичный градоначальник.

У столицы есть значительные планы на перспективу, рассказал мэр. Это касается всех направлений жизни города. Вырастет сеть рельсового каркаса, а Москва примет самое активное участие в работе над крупными инфраструктурными проектами федерального значения. Среди них выделяется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Санкт-Петербурга. Также город будет развивать центральный транспортный узел, подчеркнул Сергей Собянин.

Приоритетной задачей остаётся повышение комфорта пассажиров, а значить продолжится обновление подвижного состава, подчеркнул мэр столицы.

Сеть московских городских вокзалов тоже продолжит развиваться. Благодаря их работе пассажиры всего за несколько минут могут пересаживаться между разными видами транспорта, рассказал Сергей Собянин.

Продолжается повышение пешеходной доступности новых жилых кварталов. По словам мэра, это необходимо для запуска быстрых маршрутов к станциям. Город продолжит использовать современные технологии в транспортной сфере. Одним из направлений станет запуск беспилотного трамвая, отметил столичный градоначальник.

Технологичные новинки стали частью жизни для москвичей, поэтому оплата проезда по биометрии продолжит развиваться и появится во всех видах транспорта, подчеркнул Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, искусственный интеллект станет центром управления интеллектуальной транспортной системы и тарифами на городские парковки. Сервисы московского транспорта окажутся доступны во всех экосистемах ведущих компаний, отметил Сергей Собянин.

Как отметил столичный градоначальник, создавая программу развития транспортного комплекса, специалисты учитывали мнение горожан. Более 90 процентов позитивно оценивают преобразования в транспортной сфере города за последние 10 лет, подчеркнул Собянин.

Особенно горожане выделяют развитие метро и появление новых видов транспорта: электробусов, МЦД и МЦК, подчеркнул мэр Москвы.

По мнению горожан, будущее за электротранспортом, рассказал Сергей Собянин.

Среди ключевых направлений здесь развитие рельсового каркаса: метро, МЦД и городского трамвая. Реализуются проекты, начатые в прошлые годы. Теперь они охватят большую территорию, подчеркнул мэр столицы.

До этого, как напомнил Сергей Собянин, город развивал рельсовый транспорт в границах столицы. Затем проект охватил ближайшие города Подмосковья. В итоге работают четыре Московских центральных диаметра.

В период с 2024 по 2030 годы речь пойдёт о развитии рельсового каркаса всего Центрального транспортного узла (Москва, Московская область и близлежащие регионы). Также проект затронет создание сети высокоскоростных магистралей, отметил мэр.

По словам Сергея Собянина, изменения в транспортной системе Москвы произойдут изменения уже в ближайшие годы.

В метро до 2030-го будут открыты три новые линии (Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская) и 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций подземки девять новых и реконструированных станций МЦД, отметил мэр.

По словам Сергея Собянина, решается вопрос о включении в тарифную систему московского транспорта Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги — всего 39 станций. В итоге билетная система московского транспорта охватит все пригородные направления. Это позволит пассажирам принимать решение о своем маршруте, исходя из времени и удобства, не смотря на стоимость поездок, отметил мэр Москвы.

К 2030 году тактовое движение поездов запустят на всех участках Центрального транспортного узла. Поезда, связывающие Москву с областными центрами и крупнейшими городами Центральной России, будут ходить в шесть раз чаще, рассказал Сергей Собянин.

После реконструкции и модернизации 125 станций МЦД и МЦК будут соответствовать стандарту московского городского вокзала, отметил мэр Москвы.

Вместе с Правительством России, ОАО «РЖД», Сбером и администрациями соответствующих регионов планируется реализация проекта ВСМ-1 Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург, подчеркнул столичный градоначальник.

По этой дороге время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится с четырех часов пяти минут до двух часов 15 минут, напомнил мэр.

Сергей Собянин, отметил, что итогом развития транспортной системы Москвы программы будет новая реальность для 31 миллиона человек. Среди них жителей Москвы и всей Центральной России, рассказал мэр.

В общей сложности проект затронет 8,8 миллионов человек — жителей Северо-Западного транспортного узла. Также произойдёт интеграция Москвы и Санкт-Петербурга, подытожил Сергей Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре в столице появилась новая схема маршрутов для автовокзалов. Каждый из них получил свой цвет для упрощённого определения имеющихся направлений. Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов уточнял, что новые схемы размещены на всех московских автовокзалах.

Это сделано в том числе для того, чтобы пассажиры лучше ориентировались и могли узнать, в какие города и регионы страны можно добраться на автобусах из Москвы. Заммэра отметил, что московские автовокзалы можно назвать одними из лучших в Европе по комфорту.