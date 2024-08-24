В Карачаево-Черкесии вспыхнул сильный лесной пожар. За сутки площадь возгорания увеличилась почти в 20 раз и составила 263 га. Огонь быстро распространяется у курорта Домбай.

Иван Высочинский/ТАСС

Первые сообщения о лесном пожаре поступили утром 22 августа. МЧС зафиксировало горение низового характера в Карачаевском районе, в ущелье Гоначхир, на площади 0,5 гектара. Загорелся сухостой и хвойные.

В тот же день спасатели вывели туристов из Гоначхирского ущелья в район озера Туманлы-Кель, где не было задымления. Эвакуировали 236 туристов, включая 43 ребёнка.

Иван Губский/ТАСС

Иван Высочинский/ТАСС

Денис Абрамов/РИА Новости

Ликвидация пожара продолжается несколько дней. Авиацию МЧС России 24 августа и более ста спасателей привлекли к тушению возгорания. В Гоначхирском ущелье площадь активного горения составляет 15 га.

Иван Высочинский/ТАСС

Иван Губский/ТАСС

Иван Высочинский/ТАСС

Для тушения очагов в труднодоступных местах привлекли вертолёт Ка-32 с водосливным устройством. Авиация произвела 12 точечных сбросов воды.

Всего на месте работают 219 специалистов и 54 единицы спецтехники.

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