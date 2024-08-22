В четверг, 22 августа, в России отмечается День Государственного флага. Этот день установлен в 1994 году указом экс-президента России Бориса Ельцина и ежегодно отмечается 22 августа. Праздник посвящён возрождённому флагу России — национальному триколору.

Владимир Смирнов/ТАСС День Государственного флага в Иваново

Официально флаг утвердили в качестве Государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 года.

День Государственного флага широко отмечают по всей стране, в том числе в новых регионах России: в Запорожской и Херсонской областях, в ЛНР и ДНР.

Сергей Бобылев/РИА Новости Празднование Дня Государственного флага России на Театральной площади в Луганске

Сергей Бобылев/РИА Новости

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Россия. ДНР. Донецк

Россиян поздравил президент Владимир Путин: Россия чествует государственный флаг, который на ряду с гимном и гербом является одним из основных символов Российского государства, отметил президент.

Алексей Коновалов/ТАСС Россия. Херсонская область. Поселок Геническая Горка. Мемориал защитникам Арабатской стрелки

Алексей Коновалов/ТАСС Россия. Херсонская область. Поселок Геническая Горка

Константин Михальчевский/РИА Новости Трамвай в цветах российского триколора на улице в Евпатории

Сергей Мальгавко/ТАСС Россия. Республика Крым. Судак. Участники акции разворачивают флаг на территории Генуэзской крепости

Российский лидер напомнил, что когда-то юный царь Пётр I вышел с триколором в Белое море и потом на протяжении веков страна укрепляла своё могущество и защищала народ, как это делают сегодня российские военные в зоне спецоперации.

Президент подчеркнул, что триколор объединяет государство и всё общество.

Александр Иванов/РИА Новости Площадь Ленина в Мариуполе

Денис Абрамов/РИА Новости Российский триколор площадью 108 квадратных метров на горе Машук в Пятигорске