Триколор над страной. Россия отмечает День Государственного флага
В четверг, 22 августа, в России отмечается День Государственного флага. Этот день установлен в 1994 году указом экс-президента России Бориса Ельцина и ежегодно отмечается 22 августа. Праздник посвящён возрождённому флагу России — национальному триколору.
Официально флаг утвердили в качестве Государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 года.
День Государственного флага широко отмечают по всей стране, в том числе в новых регионах России: в Запорожской и Херсонской областях, в ЛНР и ДНР.
Россиян поздравил президент Владимир Путин: Россия чествует государственный флаг, который на ряду с гимном и гербом является одним из основных символов Российского государства, отметил президент.
Российский лидер напомнил, что когда-то юный царь Пётр I вышел с триколором в Белое море и потом на протяжении веков страна укрепляла своё могущество и защищала народ, как это делают сегодня российские военные в зоне спецоперации.
Президент подчеркнул, что триколор объединяет государство и всё общество.