Утром 6 августа вооружённые формирования Украины вторглись в Курскую область, нанося удары по гражданским объектам и мирным жителям. Российские военные отбили атаки, не дав ВСУ прорваться вглубь региона.

Минобороны 9 августа сообщило, что бойцы ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ. Украинская армия потеряла на курском направлении с 6 августа 945 военных и 102 единицы бронетехники, включая 12 танков.

РИА Новости/ Илья Питалев

9 августа экипажи российских истребителей Су-34 нанесли удар по технике и личному составу ВСУ в Курской области, применив авиационные бомбы. Использование ФАБ позволило атаковать противника с безопасного расстояния, пояснило ведомство.

Пресс-служба Минобороны РФ Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области

ИЗВЕСТИЯ Мобильный пункт сдачи крови, организованный на Красной площади Курска

РИА Новости/ Илья Питалев© Сдача крови в Курске для пострадавших при атаке ВСУ

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

По данным Минздрава России, в результате атак ВСУ в Курской области с 6 по 8 августа получили ранения 66 человек. Погибли четверо мирных жителей. Одним из ударов по легковой машине в городе Судже была убита беременная женщина, а её двухлетний сын получил ранения в спину и плечо.

AP/TASS

РИА Новости/ Илья Питалев Пункты временного размещения в Курске

Глава Минздрава Михаил Мурашко 9 августа сообщил, что в больницах сейчас находятся 55 пострадавших, 12 из них — в тяжёлом состоянии.

РИА Новости/ Илья Питалев

Пресс-служба Минобороны РФ

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

РИА Новости/ Илья Питалев Эвакуация жителей из города Рыльска

Нападение ВСУ на Курскую область должно быть на международном уровне признано террористическим актом, заявил 9 августа глава СПЧ России Валерий Фадеев.

Он подчеркнул, что мирные жители, погибшие в Курской области в результате атак ВСУ, не были случайными жертвами. Это было преднамеренное массовое убийство, которое совершил киевский режим.

Дополнительные силы спасателей, включая взрывотехников, направили в Курскую область, сообщило МЧС России. Это 80 специалистов, в том числе пиротехники, и 13 единиц техники.

Сотрудники МЧС окажут помощь населению в эвакуации на безопасные территории и в пункты временного размещения. Пиротехники ведомства займутся обследованием и разминированием территории.