Помощь со всей России: обстановка в Курской области
Утром 6 августа вооружённые формирования Украины вторглись в Курскую область, нанося удары по гражданским объектам и мирным жителям. Российские военные отбили атаки, не дав ВСУ прорваться вглубь региона.
Минобороны 9 августа сообщило, что бойцы ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ. Украинская армия потеряла на курском направлении с 6 августа 945 военных и 102 единицы бронетехники, включая 12 танков.
9 августа экипажи российских истребителей Су-34 нанесли удар по технике и личному составу ВСУ в Курской области, применив авиационные бомбы. Использование ФАБ позволило атаковать противника с безопасного расстояния, пояснило ведомство.
По данным Минздрава России, в результате атак ВСУ в Курской области с 6 по 8 августа получили ранения 66 человек. Погибли четверо мирных жителей. Одним из ударов по легковой машине в городе Судже была убита беременная женщина, а её двухлетний сын получил ранения в спину и плечо.
Глава Минздрава Михаил Мурашко 9 августа сообщил, что в больницах сейчас находятся 55 пострадавших, 12 из них — в тяжёлом состоянии.
Нападение ВСУ на Курскую область должно быть на международном уровне признано террористическим актом, заявил 9 августа глава СПЧ России Валерий Фадеев.
Он подчеркнул, что мирные жители, погибшие в Курской области в результате атак ВСУ, не были случайными жертвами. Это было преднамеренное массовое убийство, которое совершил киевский режим.
Дополнительные силы спасателей, включая взрывотехников, направили в Курскую область, сообщило МЧС России. Это 80 специалистов, в том числе пиротехники, и 13 единиц техники.
Сотрудники МЧС окажут помощь населению в эвакуации на безопасные территории и в пункты временного размещения. Пиротехники ведомства займутся обследованием и разминированием территории.