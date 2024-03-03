Материалы с тегом «Валерий Фадеев»
Глава СПЧ назвал Google главным инструментом цензуры в мире
Google является главным инструментом цензуры в мире, и ему необходимо противопоставить альтернативу, заявил 3 марта глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Такие попытки предпринимались ранее, например, во Франции, но они не увенчались...
3 марта 2024
Глава СПЧ Фадеев прокомментировал критику блогеров в адрес Алиханова
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) и советник президента РФ Валерий Фадеев назвал обвинения блогеров в адрес губернатора Калининградской области Антона Алиханова после его слов о философе Иммануиле Канте нелепыми и призвал прослушать полную запись выступления главы региона. Об этом...
13 февраля 2024
Танковый батальон совершил подвиг, не допустив прорыва ВСУ — 699-й день СВО
Наступивший 699-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об успехах танкового батальона под командованием капитана Али Алибекова. Бойцы сдержали прорыв оборонительной линии на вверенном участке, уничтожив свыше 100 украинских военнослужащих и 16 единиц бронетехники противника...
23 января 2024
Глава СПЧ призвал международные организации осудить теракт ВСУ в Донецке
Глава совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста (МККК), Amnesty International, Европарламент и Совет ЕС с призывом осудить теракт в Донецке 21 января. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале СПЧ 22 января. «Фадеев...
22 января 2024
«Давно не было амнистии». Глава СПЧ поделился планами Совета на 2024 год
Совет по правам человека при президенте России выступил за создание единого органа в сфере миграции, за индексацию пенсий работающим пенсионерам и за амнистию в 2024 году. Этими соображениями поделился с журналистами глава СПЧ Валерий Фадеев на пресс-завтраке 26 декабря. «Президент на встрече с...
26 декабря 2023
Глава СПЧ Фадеев выступил против запрета абортов
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев считает, что полный запрет абортов не приведёт к повышению рождаемости, передал корреспондент ИА Регнум. «Проще запретить. Это ошибочное решение. А если начать искать и найти реальные причины, глядишь и программа может появиться с...
26 декабря 2023