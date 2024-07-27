В Париже завершилась церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024, вызвавшая возмущение у рядовых французов: «Мы не хотим, чтобы иностранцы представляли нас такими». А впечатлений у зрителей было более чем достаточно.

Vegard GrÃƒËœTt/Global Look Press

Главным объектом критики стала пародия на работу да Винчи «Тайная вечеря», в которой участвовали трансвеститы — это вызвало бурную реакцию, в том числе со стороны французских политиков. «Всем христианам мира, которые смотрят церемонию Олимпиады и чувствуют себя оскорбленными этой пародией на «Тайную вечерю», знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию», — написала в соцсетях депутат Европарламента Марион Марешаль.

Кадр из видео

Не остались незамеченными и поющая отрубленная голова Марии-Антуанетты, и «всадник Апокалипсиса», скачущий через реку Сену. Река стала эпицентром перформанса: впервые в истории торжественное открытие Олимпийских игр было организовано не на стадионе, а в городе. Делегации 200 стран проплыли по Сене на лодках и теплоходах по маршруту длиной шесть километров, от Аустерлицкого моста до Йенского. Декорациями стали знаменитые памятники и достопримечательности Франции, выступающие из воды.

Pauline Ballet/Global Look Press

IMAGO/Gvg/Global Look Press

Бесплатным довеском к мероприятию стал дождь и транспортные проблемы, рано утром движение электропоездов во Франции стало объектом «скоординированного саботажа». Перебои с транспортом спутали планы не менее 800 тысяч человек. Однако Игры официально считаются открытыми. Причем не просто Игры, а «первые гендерно-сбалансированные», как подчеркнул глава МОК Томас Бах.

Егор Алеев/ТАСС

Benoit Doppagne/Global Look Press

Maxim Thore/Global Look Press

Хотя официальные лица не уточняли стоимость постановки, французские СМИ сообщили, что церемония обошлась примерно в 120 миллионов евро, что примерно в четыре раза дороже, чем открытие Игр в Лондоне 2012 года.

Егор Алеев/ТАСС

Sven Hoppe/Global Look Press