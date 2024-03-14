Материалы с тегом «Международный олимпийский комитет (МОК)»
Экс-главу Федерации велоспорта Украины отстранили за оскорбление членов МОК
Международный союз велосипедистов (UCI) временно отстранил бывшего президента Федерации велоспорта Украины Александра Башенко из-за оскорбительных выражений в адрес должностных лиц UCI, национальной федерации и Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 14 марта сообщила пресс-служба ICU...
14 марта 2024
МОК предал идеалы олимпизма, заявил Лавров
Деятельность Международного олимпийского комитета и его главы Томаса Баха является предательством идеалов олимпизма, заявил 1 марта министр иностранных дел Сергей Лавров на сессии Всемирного фестиваля молодёжи. «То, что сейчас происходит со спортивным движением, что сейчас делают руководители...
новость часа
4 марта 2024
В МОК заявили, что новых требований по допуску российских атлетов не будет
Новых требований к российским атлетам не будет, все рекомендации по допуску к летней Олимпиаде в Париже были изложены в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ожидаются финальные рекомендации МОК о...
новость часа
29 февраля 2024
Путин поручил Минспорту и ОКР определить условия участия россиян в ОИ-2024
Президент Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию россиян в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом 25 февраля сообщил помощник главы государства Игорь Левитин. «Поручено Минспорту и ОКР дать предложения по участию наших...
25 февраля 2024
CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК приостановить членство России
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение Международного олимпийского комитета о временной приостановке членства России. Соответствующий пресс-релиз 23 февраля опубликовали на сайте CAS. «Ответственная комиссия CAS отклонила апелляцию, подтвердив...
23 февраля 2024
Поздняков: Россию должны сильно попросить провести новые Олимпийские игры
Международное сообщество должно очень сильно попросить Россию провести новые Олимпийские игры, заявил 7 февраля президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. В среду, 7 февраля, в Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные 10‑летию со дня открытия зимних Олимпийских игр-2014...
7 февраля 2024
Мэр Тронхейма выступил против участия российских лыжников на ЧМ в Норвегии
Мэр Тронхейма Кент Ранум выступил против участия российских лыжников на Чемпионате мира в Норвегии в 2025 году, сообщил портал VG. «Россия нежелательна как страна-участница вам не рады в Тронхейме во время чемпионата мира», — заявил Ранум. В феврале 2025 года Норвегия примет чемпионат мира по...
5 февраля 2024
Бах призвал уважать решение CAS по делу Валиевой
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что нужно уважать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. «Мы приняли к сведению решение CAS. Все имеют право на критику решения суда и собственное мнение, но мы должны...
1 февраля 2024
В МОК заявили, что повторно проверят отобравшихся на Олимпиаду россиян
Российские и белорусские спортсмены, отобравшиеся и получившие допуск на Олимпиаду в Париже, будут подвергнуты повторной проверке с участием независимых организаций. Об этом 18 января заявил журналистам официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. «Люди, которые...
18 января 2024
IIHF заявила, что решит в феврале, будет ли Россия участвовать в Олимпиаде
Международная федерация хоккея (IIHF) определится с участием сборной России в Олимпийских играх 2026 года в Италии до конца февраля. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф. «Мы определимся до конца февраля. Сейчас впервые встречаемся со всеми заинтересованными...
5 января 2024
Российские и белорусские спортсмены не примут участие в юношеской Олимпиаде
Российские и белорусские спортсмены не примут участие в зимних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут с 19 января по 1 февраля в Южной Корее, сообщили 4 января в пресс-службе Международного олимпийского комитета. «Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних...
4 января 2024
На Украине заявили об отказе от денег МОК после допуска россиян
Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что Киев больше не берёт деньги из фонда солидарности Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает украинское издание «Трибуна». Гутцайт отметил, что Украина получала средства, пока спортсмены из России...
2 января 2024
ОКР начал выплаты компенсаций спортсменам, которые не поедут на ОИ-2024
Олимпийский комитет России (ОКР) начал выплачивать деньги спортсменам, которые не поедут на Олимпийские игры в 2024 году. Об этом «Матч ТВ» заявил гендиректор ОКР Владимир Сенглеев. «Мы начали осуществлять компенсационные выплаты спортсменам, которые точно не поедут на Олимпиаду», — сказал...
26 декабря 2023
В МОК призвали Украину не наказывать спортсменов бойкотом Олимпиады-2024
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал Украину не наказывать своих спортсменов бойкотом предстоящей Олимпиады-2024 из-за допуска к участию в соревнованиях спортсменов из РФ в нейтральном статусе. Об этом Бах рассказал в беседе изданию Welt am Sonntag. По его словам...
24 декабря 2023
«Это позор»: Винер высказалась о турнирах без символики РФ
Участие российских спортсменов на международных турнирах без национальных символов станет позором для России. Об этом заявила 18 декабря президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. «Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде...
18 декабря 2023
Пловец Вековищев пришёл на заплыв в Петербурге в русской рубахе
Пловец из Обнинска Михаил Вековищев появился на старте заплыва баттерфляем в Санкт-Петербурге в традиционной русской рубахе. Свой наряд спортсмен назвал «отсылкой» к решению Международного олимпийского комитета (МОК)». Уточняется, что перед тем как Вековищев взял серебро в заплыве на дистанции 200...
18 декабря 2023
Участникам Олимпиады не разрешили выступать на Играх дружбы
Международный олимпийский комитет (МОК) может аннулировать результаты спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в случае их участия в Играх дружбы. Об этом 15 декабря заявил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Глава ОКР напомнил, что в...
15 декабря 2023
ОКР отказался финансировать спортсменов с нейтральным статусом
Олимпийский комитет России (ОКР) не будет финансировать спортсменов, согласившихся выступать на летней Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом 15 декабря заявил журналистам глава ОКР Станислав Поздняков. «Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов...
новость часа
15 декабря 2023
Матыцин: решение об участии в ОИ-2024 примут в интересах спортсменов и РФ
Решение по участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже примут в интересах самих спортсменов и России. Об этом 15 декабря заявил министр спорта Олег Матыцин на Олимпийском собрании. По словам Матыцина, ему задают много вопросов по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде. Он отметил, что...
15 декабря 2023
МОК изменил информацию о количестве допущенных на Олимпиаду россиян
Лицензии для участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже получили шесть спортсменов из России и пять из Белоруссии. Об этом говорится в обновленном релизе на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). МОК 8 декабря объявил, что в числе 4600 прошедших квалификацию на Олимпийские...
14 декабря 2023