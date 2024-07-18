Кадры с российскими военными, освобождёнными из украинского плена, опубликовало 17 июля Министерство обороны. На видео — синие автобусы с участниками спецоперации, которые возвращаются домой.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

В результате обмена, который состоялся при посреднических усилиях ОАЭ, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Россия также передала киевскому режиму 95 пленных бойцов ВСУ

РИА Новости/Министерство обороны РФ

РИА Новости/Министерство обороны РФ

РИА Новости/Министерство обороны РФ

РИА Новости/Министерство обороны РФ

РИА Новости/Министерство обороны РФ

РИА Новости/Министерство обороны РФ

РИА Новости/Министерство обороны РФ

РИА Новости/Министерство обороны РФ

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова призвала Украину ускорить обмен военнопленными. По её словам, процесс задерживает отсутствие встречной разумной инициативы со стороны Киева. Она отметила, что стороны провели более 40 обменов военнопленными.

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил 6 июля, что с начала российской спецоперации более 3300 украинских бойцов вернулись на родину из плена в результате более чем 50 обменов.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечал, что в России содержится более 14 тысяч украинских пленных.