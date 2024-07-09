Во вторник, 8 июля, в День семьи, любви и верности выставка «Россия» завершила свою работу. Открылась она 4 ноября 2023 года.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

При этом «Россия» не заканчивается: президент Владимир Путин заявил, что для сохранения наследия выставки на площадке ЭКСПО на ВДНХ создадут национальный центр «Россия».

Станислав Жданов/Фотохост-агентство РИА Новости

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Сергей Фадеичев/ТАСС TASS 71903567

А 6 июля председатель Оргкомитета выставки-форума Сергей Кириенко сообщил, что «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест планеты. Всего на ней побывали больше 18 миллионов человек.

Сергей Фадеичев/ТАСС

©Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости Певица Александра Воробьева

На её площадке прошли 689 звёздных концертов, свыше 800 мероприятий деловой программы, 41 зарядка, 22 флешмоба и 19 масштабных фестивалей.

Станислав Жданов/Фотохост-агентство РИА Новости

Сергей Фадеичев/ТАСС

Выставка-форум «Россия» уже вошла в историю страны как одно из величайших событий, и продолжение её в виде Национального центра «Россия» станет ещё одним достижением в социально-экономическом и духовном развитии РФ на современном этапе. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил лектор Российского общества «Знание», проректор по развитию и проектной деятельности Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации работников образования, учитель истории гимназии «Диалог» в городе Владикавказе Ибрагим Багаев.