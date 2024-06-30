Выставка-продажа котят «КоШарики Шоу» состоялась в Москве 29–30 июня. На суд зрителей лучшие питомники со всей России представили высокопородных любимцев.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Кошка абиссинской породы

Зрителям предоставили возможность полюбоваться самыми большими и самыми маленькими кошками в мире, увидеть редкие породы.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Кошка породы скоттиш-страйт

Выставка кошек и котят «КоШарики Шоу» объединила более 100 крупных и надёжных питомников со всей России. На одной площадке организаторы представили огромный выбор редких и популярных пород.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Кошки породы курильский бобтейл

К выставке допускаются только здоровые кошки и котята старше трёх месяцев при наличии ветеринарных паспортов, необходимых прививок, метрик или родословной.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Котята породы скоттиш-фолд

Гостям представили более 25 пород: мейн-кун, шотландская вислоухая, абиссинская, британская, экзотическая, тайская, персидская, скоттиш фолд, корниш рекс и другие.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Кошка породы хайленд-фолд

На выставке посетители смогли пообщаться как с любителями кошек, так и с заводчиками.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Кошка породы корниш-рекс играет с посетителем выставки

Гости выставки получили возможность отдать свой голос за понравившуюся кошку, котёнка или питомник. Организаторы подготовили для победителей призы и награды.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Кошка породы ориентальная

Посетители могли приобрести котёнка практически любой породы от самых простых до самых дорогих эксклюзивных экземпляров. Все животные на выставке прошли обязательный ветеринарный контроль.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Кот породы чаузи

На выставке можно было найти и всё необходимое для породистого питомца — от переносок, лотков, игрушек до средств для уборки.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Котенок британской породы

«КоШарики Шоу» регулярно проходит в Москве с 2013 года.