В Москву пришла настоящая летняя жара. Днём 28 июня температура воздуха достигала 31 градуса по Цельсию. И это еще не предел, сообщили в пресс-службе МЧС.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«В дневные часы28,29,30 июня в Москве ожидается сильная жара +30…+32 градуса», — заявили в ведомстве.

РИА Новости/Владимир Астапкович

В МЧС отметили, что в эти дни важно избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. В ведомстве также напомнили, что в жару стоит отказаться от разведения костров.

РИА Новости/Сергей Бобылев

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

РИА Новости/Владимир Астапкович

А уже в начале июля в Москве прогнозируется жаркая погода, которой в столице не было более ста лет. Об этом 28 июня рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник в пик жара может достичь плюс 30 — плюс 33, побив рекорд 1898 года — плюс 32,6. Во вторник может быть ещё на градус жарче, до плюс 31 — плюс 34, и этот день тоже претендует на рекорд, превзойдя показатели 1890 года, когда было плюс 31,9», — привело слова Тишковца «РИА Новости».

РИА Новости/Михаил Воскресенский

РИА Новости/Сергей Бобылев

РИА Новости/Сергей Бобылев

РИА Новости/Владимир Астапкович

Тишковец уточнил, что вечером 3 июля в столице прогнозируются ливни с грозой и температура воздуха +30…+33 градуса, что, по его словам, может побить рекорд 1917 года, когда в этот день было +32,2 градуса.

©РИА Новости/Сергей Бобылев RIA 8718224.MR.900

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

По словам синоптика, в Москве в это время ожидаются фактически тропические ночи с температурой воздуха не ниже +15…+20 градусов, а днём показатели ультрафиолетового излучения могут подниматься до опасных значений — 6–7 единиц, из-за чего стоит воздерживаться от долгого нахождения под палящим солнцем.

«Наибольшая температура поверхностного слоя воды сохраняется на реке Оке у города Серпухова — плюс 23 градуса, на остальных реках температура составляет плюс 14 — плюс 21. Благодаря жаре температура воды повысится ещё на градус-два», — добавил Тишковец.