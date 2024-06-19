Вечером 18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. В аэропорту президента встретил председатель КНДР Ким Чен Ын, Путин поблагодарил его за тёплый приём.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Кристина Кормилицына/РИА Новости

В преддверии визита российского президента в КНДР на улицах Пхеньяна появились российские флаги, а в аэропорту повесили плакат о российско-корейской дружбе. Кроме того, портрет Путина повесили на одном из зданий в столице КНДР. Его изображения и российские флаги также разместили вдоль дороги.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Гавриил Григоров/РИА Новости

Гавриил Григоров/РИА Новости

Главы двух государств провели неформальные переговоры тет-а-тет. Значительное место в этой беседе заняли вопросы безопасности и международной повестки, рассказал президент РФ.

Владимир Смирнов/РИА Новости

Гавриил Григоров/РИА Новости

Гавриил Григоров/РИА Новости

Также прошли переговоры делегаций в расширенном составе. На переговорах российский лидер заявил, что Россия десятилетиями противостоит навязываемой империалистической политике США. Он отметил, что Россия ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе в конфликте на Украине.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Гавриил Григоров/РИА Новости

Владимир Смирнов/РИА Новости

Гавриил Григоров/РИА Новости

19 июня лидеры двух стран подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам Путина, должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период. Российский лидер добавил, что Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР в рамках этого договора.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Уже после переговоров Ким Чен Ын назвал Владимира Путина самым дорогим другом корейского народа. В свою очередь президент России заявил Ким Чен Ыну, что будет ждать его с ответным визитом в Москве.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Гавриил Григоров/РИА Новости

Гавриил Григоров/РИА Новости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал, что Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй автомобиль Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в сентябре 2023 года). В свою очередь лидер КНДР подарил главе российского государства несколько художественных произведений, в том числе бюстов.