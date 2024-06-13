В среду, 12 июня, в столице Аргентины Буэнос-Айресе прошли масштабные акции протеста. Недовольные политикой властей демонстранты собрались у здания Конгресса Аргентины. Манифестацию созвали левые силы и профсоюзы.

AP/TASS

Zuma/TASS

AP/TASS

Участники акции подожгли машину, стоявшую на площади у здания законодательного органа. После этого полиция решила их оттеснить. Помимо этого, сотрудники силовых органов использовали водомёты, а затем резиновые пули и слезоточивый газ для разгона участников акции.

AP/TASS

AP/TASS

Сейчас в парламенте страны ведётся обсуждение законопроекта о реформах, предложенных аргентинским президентом Хавьером Милеем. Оппозиция недовольна планами властей провести приватизацию и ликвидировать фонд по поддержке учителей.

dpa/picture-alliance/ТАСС

AP/TASS

Кроме того, недовольные политикой Милея выступают против норм, которые упростят для работодателей процедуру увольнения работников.

AP/TASS

EPA/ТАСС

В тот же день в пресс-службе аргентинского президента заявили, что участники акции протеста якобы совершили попытку госпереворота. На сайте главы государства их также назвали членами террористических групп.

dpa/picture-alliance/ТАСС

В сообщении отмечается, что протестующе бросали палки, камни и гранаты. Кроме того, администрация президента поздравила силовиков с успешными действиями по подавлению протестов.