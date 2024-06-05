На дорогах со следующей весны. АвтоВАЗ показал новую модель Lada Iskra
5 июня 2024
В среду, 5 июня, на открывшемся Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) АвтоВАЗ презентовал новую модель Lada Iskra.
Sergey Petrov/Global Look Press
Sergey Petrov/Global Look Press
В организацию производства, сообщили в компании, уже вложено 23 миллиарда рублей.
Сергей Бобылев/РИА Новости
Sergey Petrov/Global Look Press
По задумке АвтоВАЗа, Iskra в модельном ряду займёт место между доступной Granta и более дорогой Vesta. Глава компании Максим Соколов сообщил, что стоить новая модель будет около 1,2 миллиона рублей. Lada Iskra будет доступна в кузовах седан, универсал и универсал Cross.
Сергей Бобылев/РИА Новости
Sergey Petrov/Global Look Press
Сейчас специалисты АвтоВАЗа проводят финальные испытания и калибровки кузова. Старт продаж намечен на весну 2025 года.