В среду, 5 июня, на открывшемся Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) АвтоВАЗ презентовал новую модель Lada Iskra.

Sergey Petrov/Global Look Press

Sergey Petrov/Global Look Press

В организацию производства, сообщили в компании, уже вложено 23 миллиарда рублей.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Sergey Petrov/Global Look Press

По задумке АвтоВАЗа, Iskra в модельном ряду займёт место между доступной Granta и более дорогой Vesta. Глава компании Максим Соколов сообщил, что стоить новая модель будет около 1,2 миллиона рублей. Lada Iskra будет доступна в кузовах седан, универсал и универсал Cross.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Sergey Petrov/Global Look Press

Сейчас специалисты АвтоВАЗа проводят финальные испытания и калибровки кузова. Старт продаж намечен на весну 2025 года.