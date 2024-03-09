Материалы с тегом «UFC»
Джошуа жёстко нокаутировал экс-чемпиона UFC Нганну в Эр-Рияде
Британский боксёр Энтони Джошуа победил нокаутом экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом дивизионе Фрэнсиса Нганну из Камеруна на турнире Knockout Chaos в Эр-Рияде. Британец отправил своего оппонента в нокдаун уже в первом раунде и вновь сделал это в начале второго. Нганну...
9 марта 2024
Нурмагомедов рассказал, как принял решение завершить карьеру
Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео и рассказал, как принял решение завершить карьеру, поделился воспоминаниями об отце и едва ли не впервые поведал об особом отношении к матери. Съёмки большого интервью прошли на родине Хабиба в Дагестане. Отправились туда вместе с...
5 марта 2024
Боец ММА Чимаев жёстко раскритиковал главу UFC Уайта
Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий за ОАЭ, раскритиковал гендиректора Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта, обещавшего ему титульный бой в среднем весе после победы над Камару Усманом из Кении. Спортсмен заявил об этом 23 января в эфире канала ESPN MMA. «Мне...
23 января 2024
У грузинского бойца UFC Двалишвили украли бумажник в Лас-Вегасе
У грузинского бойца UFC, занимающего вторую строчку рейтинга в легчайшем весе, Мераба Двалишвили из машины в Лас-Вегасе украли бумажник. Об этом он рассказал 22 января в социальных сетях. Спортсмен опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, как мужчина пытался открыть двери...
22 января 2024
Хабиба Нурмагомедова удостоили премии имени премьер-министра ОАЭ
Бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова наградили премией премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума Creative Sports Award. Об этом 10 января сообщила пресс‑служба награды. Церемония награждения...
10 января 2024
Чемпион UFC Махачев намерен провести бой с Гэтжи в июне
Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев намерен 8 июня провести следующий поединок с представителем США Джастином Гэтжи. Спортсмен сообщил об этом 10 января в соцсети X (ранее — Twitter). «8 июня против Гэтжи, в ноябре на...
10 января 2024
Макгрегор назвал дату поединка с Майклом Чендлером
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор проведёт поединок против американца Майкла Чендлера в июне, написал он на своей странице в соцсети Х. По словам ирландца, их поединок состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе 29 июня. Изначально поединок планировалось провести в 2023 году, однако...
1 января 2024
Пётр Ян проведёт следующий бой с Сун Ядуном в марте на турнире UFC 299
Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян проведёт следующий поединок с китайским спортсменом Сун Ядуном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 299 в марте 2024 года. Об этом 17 декабря говорится в сообщении UFC в соцсети Х (бывший Twitter). Турнир UFC 299 состоится 9 марта...
17 декабря 2023
Рахмонов досрочно победил Томпсона на турнире UFC 296
Боец смешанного стиля (ММА) из Казахстана Шавкат Рахмонов одержал досрочную победу над представителем США Стивеном Томпсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC-296 в Лас-Вегасе. В конце второго раунда схватка перешла в партер, и Рахмонов провёл своему оппоненту удушающий приём...
17 декабря 2023
Царукян нокаутировал в первом раунде американца Дариуша на турнире UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян одержал досрочную победу над представителем США Бенеилом Дариушем в главном поединке в легкой весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 233 в Остине. На второй минуте первого раунда Царукян перевёл схватку...
3 декабря 2023
Россиянин уступил британцу в бою за титул UFC в тяжёлом весе
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович уступил в поединке англичанину Тому Аспиналлу за временный титул турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе. Встреча проходила в Нью-Йорке. Бой завершился нокаутом в первом раунде. 31-летний россиянин имеет на своём...
12 ноября 2023
Израильский боец ММА выложил фото снаряда с именем Хабиба Нурмагомедова
Израильский боец смешанного стиля (ММА) Хаим Гозали 1 октября опубликовал в соцсети Х фотографию боевых снарядов, на одном из которых написали имя российского экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ряда других спортсменов из UFC, выступивших в защиту...
2 ноября 2023
Нурмагомедов оценил возможность возвращения в октагон
Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил 31 октября, что не изменит своё решение больше не выходить в октагон в качестве бойца, так как для него важны иные приоритеты. «Когда ты лучший в мире, когда достаточно силён, когда есть деньги, когда ты знаменит, очень трудно...
31 октября 2023
Бойца ММА Якубова задержали за публичное оправдание терроризма
Бойца смешанного стиля Ильяса Якубова задержали 22 октября по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили «Известия». Спортсмена задержали сотрудники столичного главка СК России. По информации следователей, задержанный недавно записал видео, в котором оправдывал необходимость...
новость часа
22 октября 2023
Боец MMA Махачев назвал Волкановски чемпионом после своей победы на UFC 294
Россиянин Ислам Махачев после победы в турнире UFC 294 в Абу-Даби назвал своего противника австралийца Александра Волкановски настоящим чемпионом. Соответствующая видеозапись доступна в YouTube-канале UFC. «Он — настоящий пятираундовый боец, Волкановски никогда не сдается», — заявил российский боец...
22 октября 2023
Оливейра заявил о готовности провести бой с Махачевым в 2024 году
Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Чарльз Оливейра готов выйти на бой с российским чемпионом Исламом Махачевым в начале 2024 года. Он рассказал об этом 22 октября. «Я готов вновь подраться с Махачевым», — сказал он в беседе с ТАСС. По мнению Оливейры, такой поединок может состояться в начале...
22 октября 2023
Махачев одолел Волкановски и вновь защитил титул чемпиона UFC
Россиянин Ислам Махачев в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби 21 октября одержал победу в поединке с австралийцем Александром Волкановски и защитил титул чемпиона промоушена в лёгком весе. Махачев нокаутировал соперника в первом раунде, тем самым второй раз защитив титул чемпиона UFC в лёгком весе. В...
22 октября 2023
Саид Нурмагомедов победил в бою на турнире UFC 294
Российский боец смешанного стиля (MMA) Саид Нурмагомедов победил спортсмена из Таджикистана Муина Гафурова в ходе турнира UFC 294. Бой состоялся 21 октября в Абу-Даби. Поединок длился всего 1 минуту и 13 секунд. Россиянин успешно провёл удушающий приём и закончил бой досрочно. Нурмагомедову 31 год...
21 октября 2023
Россиянка Дудакова вышла на бой UFC под песню SHAMAN «Я русский»
Россиянка Виктория Дудакова вышла на бой с американкой Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 под песню «Я русский» певца SHAMAN. Поединок состоялся 21 октября в Абу-Даби. Дудакова победила. Судьи присудили ей победу в каждом из трёх раундов (29–28, 29–28, 29–28). Российская спортсменка старалась работать...
21 октября 2023
Россиянка Дудакова победила американку Фрей на UFC 294
Россиянка Виктория Дудакова победила американку Джин Ю Фрей единогласным решением судей в бою на турнире UFC 294 в Абу-Даби 21 октября. Россиянка начала поединок в стойке, но в течение трёх раундов бой время от времени переходила в борьбу. Дудакова отметилась уверенными попаданиями по сопернице, в...
новость часа
21 октября 2023