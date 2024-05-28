Бойцы инженерно-сапёрного подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России обнаружили в Авдеевке (ДНР) и обезвредили схрон ВСУ с вооружением и боеприпасами иностранного производства.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Схрон обнаружен во время разминирования городских районов и участков дорог. Располагался он в подвале частного дома.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Перед изучением тайника сапёры обследовали подвал на наличие мин-ловушек и растяжек. В схроне ВСУ спрятали американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin («Джавелин»), польские 60-миллиметровые осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомёту.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как сообщало ИА Регнум, в конце января в Мелитополе (Запорожская область) российские военные обнаружили схрон ВСУ с токсическим химикатом — аналогом боевого отравляющего вещества психотропного действия «Би-Зет». Это соединение входит в список токсичных химикатов Конвенции о запрещении разработки, производства, применения и накопления химического оружия.