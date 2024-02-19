Москва, 19 февраля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. В Мелитополе в конце января обнаружили украинский схрон с токсическим химикатом — аналогом боевого отравляющего вещества «Би-Зет». Об этом 19 февраля сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«19 августа 2022 года был применён токсичный химикат, являющийся аналогом боевого отравляющего вещества «Би-Зет», — заявил генерал-лейтенант.

В ведомстве добавили, что аналогичное вещество обнаружили 28 января 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в схроне на территории города Мелитополь. Отравляющее вещество находилось во флаконах с надписью «Биоспорин» на украинском языке.

Би-Зет — отравляющее вещество психотропного действия. Оно входит в список токсичных химикатов Конвенции о запрещении разработки, производства, применения и накопления химического оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Кириллов сообщил, что Украина отравила рицином губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в августе 2022 года. Помимо этого, 5 декабря 2023 года глава администрации ЛНР Леонид Пасечникполучил тяжёлое отравление фенольными соединениями.

В ноябре 2023 года Кирилов рассказал, что ВСУ за время проведения спецоперации 17 раз применила компоненты химоружия для отравления продуктов питания. В результате этого погибли не менее 15 человек.