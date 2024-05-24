В школах России прошли «последние звонки»
24 мая 2024
В пятницу, 24 мая, в российских школах прозвучали «последние звонки». В 2024 году из девятых и одиннадцатых классов выпускаются более 2,3 миллионов школьников.
Максим Богодвид/РИА Новости
Александр Кряжев/РИА Новости
Михаил Климентьев/ТАСС
Михаил Климентьев/ТАСС
В большинстве регионов страны праздник прошёл очно. Но на приграничье «последние звонки» проводят в онлайн-формате. А на подтопленных территориях, где проводили эвакуацию, праздник перенесли на июнь.
Кирилл Зыков/РИА Новости
Илья Наймушин/РИА Новости
Традиционно «последние звонки» проходят, когда учёба закончилась, а экзамены ещё не начались.
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Непременная часть праздника — торжественная линейка.