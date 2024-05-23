В России начался основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Его сдают в разных регионах по всей стране.

Эрик Романенко/ТАСС ЕГЭ в Ростове-на-Дону

Чтобы получить аттестат, одиннадцатиклассники должны успешно сдать два обязательных экзамена — по русскому и математике. Другие предметы — по выбору.

Владимир Смирнов/ТАСС Иваново

В Москве в этом году на ЕГЭ зарегистрировались более 87 тысяч человек. Сегодня стартуют первые испытания — по литературе, химии и географии.

Артем Геодакян/ТАСС Москва

Владимир Смирнов/ТАСС

Эрик Романенко/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС

рик Романенко/ТАСС

В Оренбурге экзамены будут сдавать более двух тысяч выпускников. В первый день сдают географию, литературу и химию.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявлял, что ЕГЭ и основной государственный экзамен (ОГЭ) из-за неспокойной обстановки в городе будут добровольными — школьники могут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9-й и 11-й классы. Но массовых отказов от сдачи ЕГЭ в регионе нет — форму промежуточной аттестации предпочли всего 26 человек.

Новация экзаменационной кампании 2024 года — у выпускников будет возможность пересдать один из предметов по своему выбору. При этом предыдущий результат экзамена будет аннулирован.