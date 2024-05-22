В среду, 22 мая, украинские войска ударили по частному сектору Макеевки с применением РСЗО. Известно, что погибли двое мирных жителей, уточняется информация о пострадавших.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 12:02 выпустили по Макеевке три снаряда РСЗО.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Один из частных домов из-за попадания снаряда практически сгорел, на месте работали пожарные.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Макеевка — город-спутник Донецка. В 2014 году здесь проживали около 350 тысяч человек.

На прошлой неделе, 16 мая, глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ впервые обстреляли Макеевку с помощью американских управляемых реактивных снарядов GLSDB, дальность поражения которых — около 150 километров.