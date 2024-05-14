На заводе «Москвич» автомобили теперь будут собирать по технологии полного цикла. Об этом 13 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Теперь и сварка, и окраска, и другие базовые операции будут осуществляться на столичном заводе», ― пояснил он в Telegram-канале.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Сергей Фадеичев/ТАСС

Сергей Фадеичев/ТАСС

Мэр рассказал, что для перехода на новый этап производства построили роботизированную систему сварочного оборудования. Также, по его словам, на заводе будут проводить специальную обработку кузова, которая обеспечит более стойкое покрытие и защитит автомобиль от коррозии.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Собянин добавил, что завод намерен повысить локализацию производства и создать собственную отечественную платформу электромобиля.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Мэр уточнил, что на заводе в Москве на производственной линии работает 114 роботов и 145 беспилотных доставщиков. На предприятии создали 490 новых рабочих мест.

Официально АО «Московский автомобильный завод «Москвич» зарегистрировали в июне 2022 года. Производство запустили на базе переданного московскому правительству завода автоконцерна Renault, ушедшего из России.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Москвич» ранее заявлял о планах выпустить в 2024 году модели «Москвич 5» и «Москвич 8». Из презентации генерального директора завода Ханса-Петера Мозера на форуме IMAF также следует, что в текущем году предприятие рассчитывает произвести 44 тысячи автомобилей, из которых 40 тысяч — с двигателем внутреннего сгорания, 4 тысяч — на электротяге.