Вооружённые силы Украины (ВСУ) 12 мая подвергли Белгород массированному обстрелу, в результате которого один из украинских снарядов попал в многоквартирный жилой дом на улице Щорса.

Антон Вергун/РИА Новости

РИА Новости

«Прилёт» пришелся на нижнюю часть одного из подъездов, из-за чего в считанные секунды рухнул целый пролёт — 40 квартир с жившими там людьми.

Во время разбора завалов у обрушившегося дома в Белгороде рухнула уцелевшая ранее крыша — тех, кто участвовал в спасательной операции, накрыло обломками.

Павел Колядин/РИА Новости

Елизавета Демидова/ТАСС

Минобороны России уточняло, что ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire.

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Точное количество жертв еще устанавливается. По предварительной информации, которую озвучил губернатор региона Вячеслав Гладков, всего в городе пострадали 19 человек.

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Несколько человек госпитализированы в тяжёлом состоянии. Также сообщалось, что пострадали минимум двое детей — 16-летний подросток и грудной малыш. О погибших на данный момент ничего не известно.

Елизавета Демидова/ТАСС

Павел Колядин/ТАСС

МЧС завершило эвакуацию жильцов из повреждённого дома. Местонахождение ещё десяти человек, которые могли там находиться, выясняют.

РИА Новости

РИА Новости

Федеральные и московские медики уже направлены на помощь жертвам трагедии. Ситуацию с ранеными контролирует и. о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. На месте ЧП работают бригады МСЧ в полном объеме. И. о. главы МЧС Александр Куренков находится на постоянной связи.

Антон Вергун/РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В СК уточнили, что в результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.