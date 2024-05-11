В малиновые оттенки окрасилось небо над Ростовской областью вечером 10 мая. Полярное сияние запечатлели на камеры жители Неклиновского, Морозовского, Зерноградского, Багаевского и других районов.

На кадрах — яркие сполохи над многоэтажками и частным сектором. Возникновение полярного сияния на юге России объясняют очень сильной магнитной бурей.

Эрик Романенко/ТАСС

По словам ведущего научного сотрудника Института астрономии РАН Валерия Шематовича, цветные вспышки в небе зачастую наблюдаются после сильных солнечных бурь, которые сопровождались выбросами облаков плазмы. Когда Земля на своей орбите попадает на эти «облака», происходят так называемые геомагнитные штормы — возмущения магнитного поля планеты.

Эрик Романенко/ТАСС

«В обычных условиях, когда нет сильных бурь, полярное сияние наблюдается в области овала полярных сияний — севернее 65-го градуса северной широты. Но когда происходит сильный геошторм, то возмущаются магнитные линии и на средних широтах», — пояснил Шематович.

Эрик Романенко/ТАСС

Эрик Романенко/ТАСС

Эрик Романенко/ТАСС TASS 69886881

Эрик Романенко/ТАСС

Полярное сияние — это высыпание электронов из магнитосферы земли, которое возбуждает атмосферные частички, атомы и молекулы, в основном азот и кислород. Красивые картинки с полярным сиянием — это как раз высвечивание молекул и атомов, добавил астроном.

Эрик Романенко/ТАСС

В конце апреля — начале мая произошло несколько сильных бурь, после которых наблюдались полярные сияния. Так, ночью 20 апреля нехарактерное для этих регионов явление наблюдали в Московской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской и Вологодской областях. Это явление вызвала сильная магнитная буря класса G1.

В ноябре 2023 года полярное сияние желтовато-зелёного цвета наблюдали жители Донбасса, Крыма, Ростовской и Омской областей, они делились фотографиями увиденного в социальных сетях. Свечение подобного оттенка на таких широтах встречается редко.