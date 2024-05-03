Москва, 3 мая, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Неповторимым и грандиозным явлением, каковым является полярное сияние, вполне можно полюбоваться в центре России, это не фантастика. Причём для этого не требуется сильная оптика, заявил ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Валерий Шематович в беседе с ИА Регнум.

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На Солнце в конце апреля — начале мая произошло несколько сильных бурь, которые сопровождались выбросами облаков солнечной плазмы, рассказал эксперт. Такие события зачастую действительно сопровождаются полярным сиянием.

«Когда Земля на своей орбите попадает на эти «облака», происходят так называемые геомагнитные штормы, то есть возмущение магнитного поля нашей планеты. В обычных условиях, когда нет сильных бурь, полярное сияние наблюдается в области овала полярных сияний — севернее 65-го градуса северной широты. Но когда происходит сильный геошторм, то возмущаются магнитные линии и на средних широтах. Собственно, полярное сияние — это высыпание электронов из магнитосферы земли, которое возбуждает атмосферные частички, атомы и молекулы, в основном азот и кислород. И все красивые картинки с полярным сиянием — это как раз высвечивание молекул и атомов», — рассказал астроном.

В предыдущий раз наблюдать это эффектное природное явление в России южнее 65-й широты можно было совсем недавно — в конце февраля — начале марта, напомнил Шематович. Сияние, вызванное сильным магнитным штормом, оказалось в поле зрения жителей Москвы и даже более южных широт, уточнил он. Помешать насладиться зрелищем могла разве что сильная облачность. Кроме того, обитатели столицы и других крупных городов могут оказаться обделены удовольствием увидеть эту красоту во всей красе из-за сильного искусственного освещения.

«Проявления космической погоды прогнозируются, данные можно легко найти в интернете. То есть можно узнать, где будет ожидаемый овал — область полярных сияний, будет ли она распространяться на ваш регион. Хорошая идея при этом — выехать куда-то за город, желательно — в северном направлении. И там, где видимость хорошая, это явление может предстать во всей своей грандиозности как совершенно потрясающее зрелище, мощное по масштабам. Очень динамичная картина», — отметил Шематович.

Эксперт признался, что видеть полярное сияние в средних широтах ему не доводилось. При этом он предположил, что даже сильная оптика вряд ли способна помочь в этом. Важнее — безоблачное небо и отсутствие постороннего сильного свечения.

«Потрясающие снимки получаются с Международной космической станции», — резюмировал астроном.

Третья по силе с начала 2024 года магнитная буря наблюдается в России, сообщила 2 мая лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ). Индекс интенсивности этой бури составляет около семи. По мнению учёных, слабый выброс солнечной массы с западного края Солнца, который произошёл 29 апреля, не должен был привести к такому событию.

При этом, как указали специалисты, в результате бури над всей территорией России могут наблюдаться полярные сияния, полярный овал с высокой долей вероятности опустится до широт Санкт-Петербурга и даже Москвы. Однако только на широтах выше 65 градусов вероятность полярного сияния достигает 90%.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Солнце 30 апреля и 1 мая зафиксировали мощные и длительные вспышки в результате которых на Земле 3 мая может произойти магнитная буря.

Жители Центральной России ночью 20 апреля наблюдали полярное сияние — нехарактерное для этой части страны явление, которое вызвала сильная магнитная буря класса G1. Полярное сияние заметили в Московской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской и Вологодской областях.