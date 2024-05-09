В Берлине несколько сотен человек присоединились к шествию «Бессмертного полка» в день празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Участники мероприятия собрались в парке Тиргартен, там они возложили цветы к мемориалу павшим советским воинам.

Вячеслав Филлипов/ТАСС

По информации СМИ, полиция приняла решение пускать их к памятнику лишь группами по 10 человек в сопровождении полицейских, нарушив единый строй, что вызвало возмущение.

Вячеслав Филлипов/ТАСС Празднование Дня Победы в Берлине

С портретами своих родных и близких, кто освобождал мир от немецко-фашистских захватчиков, прошли жители множества стран мира. В Киргизии в канун Дня Победы группа активистов взошла на пик имени Владимира Путина в горной системе Тянь-Шань. Все участники принесли с собой портреты предков, участвовавших в ВОВ. Кроме того, они установили на вершине Знамя Победы, которое получили от сотрудников Музея блокады Ленинграда.

кадр из видео

Акция «Бессмертный полк» в Азербайджане собрала ветеранов ВОВ, детей и волонтёров. У братской могилы они почтили память павших минутой молчания.

Бессмертный полк

Бессмертный полк

Что касается дальнего зарубежья, то акция «Бессмертный полк» прошла в Уганде, Шри-Ланке, Панаме, Германии. В частности, во Франкфурте-на-Майне в шествии участвовали сотни людей. Они прошли по улицам города с портретами погибших в Великую Отечественную войну, а также с российским флагами и под песни о ВОВ и Дне Победы.

Сергей Новиков/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Панаме

Михаил Макеев/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Венесуэле

Александр Патрин/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Ереване

Кроме того, к акции присоединились жители Испании, Турции, Японии и США.

Алексей Заврачаев/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Японии

Антон Чудаков/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Вашингтоне

Zuma\TASS Акция «Бессмертный полк» в Мадриде

В Нью-Йорке «Бессмертный полк» прошёл 4 мая. Чтобы почтить память предков, по Бруклинскому мосту с портретами ветеранов прошла колонна из нескольких сотен человек. Также они возложили цветы к Бруклинскому мемориалу.