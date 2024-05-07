Во вторник, 7 мая, в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась инаугурация Владимира Путина.

Гавриил Григоров/ТАСС
Избранный президент России Владимир Путин перед церемонией инаугурации
Сергей Карпухин/POOL/ТАСС
Избранный президент России Владимир Путин (в центре) перед церемонией инаугурации

На церемонии присутствовали члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

Григорий Сысоев/РИА Новости
Гости перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога перед церемонией инаугурации
Михаил Синицын/РИА Новости
Стивен Сигал перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Александр Казаков/РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу

Для главы государства церемония официального вступления в должность стала пятой. Исполнять обязанности президента он будет до 7 мая 2030 года.

Александр Казаков/РИА Новости
Солдаты Президентского полка вносят государственный флаг
Александр Казаков/РИА Новости
Солдаты Президентского полка внесли специальный экземпляр Конституции и знак президента
Сергей Бобылев/РИА Новости
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Сергей Гунеев/POOL/ТАСС
Избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации

«Буду делать всё необходимое, всё, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Используя для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции», — сказал Путин.

Также он отметил, что сегодня Россия держит ответ перед тысячелетней историей и предками, которые брали недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину.

Александр Казаков/РИА Новости
Избранный президент РФ Владимир Путин
Сергей Бобылев/POOL/ТАСС
Специальный экземпляр Конституции на церемонии инаугурации

«Они знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом, и создали мировую державу — наше Отечество, добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня», — сказал президент.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС
Избранный президент России Владимир Путин во время представления личного состава Президентского полка после церемонии инаугурации
Алексей Майшев/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля

По словам российского лидера, сегодня Россия планирует своё будущее, намечает и уже реализует новые проекты и программы, которые призваны сделать развитие страны ещё более динамичным и ещё более мощным.

Станислав Красильников/РИА Новости
Артиллерийский салют в честь инаугурации президента РФ Владимира Путина

«Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!» — заключил он.

После церемонии инаугурации глава государства принял парад Президентского полка, который проходил на территории Кремля.