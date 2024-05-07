Во вторник, 7 мая, в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась инаугурация Владимира Путина.

Гавриил Григоров/ТАСС Избранный президент России Владимир Путин перед церемонией инаугурации

Сергей Карпухин/POOL/ТАСС Избранный президент России Владимир Путин (в центре) перед церемонией инаугурации

На церемонии присутствовали члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

Григорий Сысоев/РИА Новости Гости перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога перед церемонией инаугурации

Михаил Синицын/РИА Новости Стивен Сигал перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Александр Казаков/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу

Для главы государства церемония официального вступления в должность стала пятой. Исполнять обязанности президента он будет до 7 мая 2030 года.

Александр Казаков/РИА Новости Солдаты Президентского полка вносят государственный флаг

Александр Казаков/РИА Новости Солдаты Президентского полка внесли специальный экземпляр Конституции и знак президента

Сергей Бобылев/РИА Новости Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации

«Буду делать всё необходимое, всё, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Используя для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции», — сказал Путин.

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Также он отметил, что сегодня Россия держит ответ перед тысячелетней историей и предками, которые брали недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину.

Александр Казаков/РИА Новости Избранный президент РФ Владимир Путин

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Специальный экземпляр Конституции на церемонии инаугурации

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«Они знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом, и создали мировую державу — наше Отечество, добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня», — сказал президент.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Избранный президент России Владимир Путин во время представления личного состава Президентского полка после церемонии инаугурации

Алексей Майшев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля

По словам российского лидера, сегодня Россия планирует своё будущее, намечает и уже реализует новые проекты и программы, которые призваны сделать развитие страны ещё более динамичным и ещё более мощным.

Станислав Красильников/РИА Новости Артиллерийский салют в честь инаугурации президента РФ Владимира Путина

«Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!» — заключил он.

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После церемонии инаугурации глава государства принял парад Президентского полка, который проходил на территории Кремля.