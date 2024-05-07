«Вместе победим!» Как прошла инаугурация Владимира Путина
7 мая 2024
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Во вторник, 7 мая, в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась инаугурация Владимира Путина.
Гавриил Григоров/ТАСС
Избранный президент России Владимир Путин перед церемонией инаугурации
Сергей Карпухин/POOL/ТАСС
Избранный президент России Владимир Путин (в центре) перед церемонией инаугурации
На церемонии присутствовали члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.
Григорий Сысоев/РИА Новости
Гости перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога перед церемонией инаугурации
Михаил Синицын/РИА Новости
Стивен Сигал перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Александр Казаков/РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Для главы государства церемония официального вступления в должность стала пятой. Исполнять обязанности президента он будет до 7 мая 2030 года.
Александр Казаков/РИА Новости
Солдаты Президентского полка вносят государственный флаг
Александр Казаков/РИА Новости
Солдаты Президентского полка внесли специальный экземпляр Конституции и знак президента
Сергей Бобылев/РИА Новости
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Сергей Гунеев/POOL/ТАСС
Избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации
«Буду делать всё необходимое, всё, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Используя для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции», — сказал Путин.
«Они знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом, и создали мировую державу — наше Отечество, добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня», — сказал президент.
Павел Бедняков/POOL/ТАСС
Избранный президент России Владимир Путин во время представления личного состава Президентского полка после церемонии инаугурации
Алексей Майшев/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля
По словам российского лидера, сегодня Россия планирует своё будущее, намечает и уже реализует новые проекты и программы, которые призваны сделать развитие страны ещё более динамичным и ещё более мощным.
Станислав Красильников/РИА Новости
Артиллерийский салют в честь инаугурации президента РФ Владимира Путина
«Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!» — заключил он.