Москва, 7 мая, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после церемонии инаугурации принимает парад Президентского полка. Он проходит на Соборной площади в Кремле.

Кадр из видео

Участие Президентского полка в церемонии официального вступления в должность президента России является традицией. Его военнослужащие в этот день выполняют важные представительские функции, сопровождая торжественные государственные мероприятия от их начала и до самого конца.

Президентский полк был сформирован весной 1936 года как Полк специального назначения. С 1993 года отдельный Кремлёвский полк называется Президентским, входит в структуру Федеральной службы охраны (ФСО) России и имеет статус подразделения спецслужбы. Каждый год 7 мая Президентский полк отмечает День части.

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Как передавало ИА Регнум, инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая в 12:00 в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. На церемонии присутствовали члены правительства, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

О том, что Путин вступил в должность президента на новый шестилетний срок, объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. После принесения присяги Путин получил от Зорькина символы президентской власти.

Президент России Владимир Путин завершил свою инаугурационную речь словами «Вместе победим».