В преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во многих странах стартовала традиционная всемирная акция «Бессмертного полка».

Михаил Макеев/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Венесуэле

В ней приняли участие тысячи российских дипломатов, неравнодушных соотечественников и иностранцев, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

Игорь Иванов/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Сеуле. Республика Корея

Игорь Иванов/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Сеуле. Республика Корея

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3887000" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Акция «Бессмертный полк» в Мадриде. Испания

Шествия прошли в Соединённых Штатах Америки, Индии, Германии, Испании, Италии, Швеции, Турции, Аргентине, Венесуэле и многих других странах.

Алексей Заврачаев/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Токио. Япония

Алексей Заврачаев/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Токио. Япония

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3887000" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Акция «Бессмертный полк» в Турции

Российские граждане и соотечественники пронесли портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и почтили память героев, защитивших Родину и освободивших Европу от немецко-фашистских захватчиков.

Ульяна Полинова/ТАСС Шествие в Нью-Йорке в память о ветеранах Второй мировой войны