Они защищали Родину. В разных странах мира прошла акция «Бессмертный полк»
6 мая 2024
В преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во многих странах стартовала традиционная всемирная акция «Бессмертного полка».
Михаил Макеев/ТАСС
Акция «Бессмертный полк» в Венесуэле
В ней приняли участие тысячи российских дипломатов, неравнодушных соотечественников и иностранцев, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.
Игорь Иванов/ТАСС
Акция «Бессмертный полк» в Сеуле. Республика Корея
Игорь Иванов/ТАСС
Акция «Бессмертный полк» в Сеуле. Республика Корея
Акция «Бессмертный полк» в Мадриде. Испания
Шествия прошли в Соединённых Штатах Америки, Индии, Германии, Испании, Италии, Швеции, Турции, Аргентине, Венесуэле и многих других странах.
Алексей Заврачаев/ТАСС
Акция «Бессмертный полк» в Токио. Япония
Алексей Заврачаев/ТАСС
Акция «Бессмертный полк» в Токио. Япония
Акция «Бессмертный полк» в Турции
Российские граждане и соотечественники пронесли портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и почтили память героев, защитивших Родину и освободивших Европу от немецко-фашистских захватчиков.
Ульяна Полинова/ТАСС
Шествие в Нью-Йорке в память о ветеранах Второй мировой войны
Ульяна Полинова/ТАСС
Шествие в Нью-Йорке в память о ветеранах Второй мировой войны