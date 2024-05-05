Генеральная репетиция военного парада в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла 5 мая на Красной площади в Москве. Она в точности повторила сценарий главного парада, который состоится 9 мая.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Почётный караул вынес на Красную площадь Государственный флаг России и Знамя Победы под мелодию песни «Священная война».

Михаил Терещенко/ТАСС

В репетиции приняли участие пешие расчёты видов и родов войск, суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих и казаков. расчеты выстроились рядом. Их на российских автомобилях Aurus объехали командующий парадом и принимающий парад.

Известия/Павел Волков

Михаил Терещенко/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На параде прошли участники специальной военной операции.

Механизированную колонну военной техники по традиции последних лет возглавил танк времён Великой Отечественной войны Т-34-85.

Известия/Павел Волков

На Красной площади появились стратегические ракетные комплексы «Ярс», пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитных ракетных систем С-400, бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», семейство бронеавтомобилей «Ахмат» от «Ремдизеля».

Известия/Павел Волков

Михаил Синицын/ТАСС

Михаил Синицын/ТАСС

Проехали по площади боевые танки Т-90М и Т-72Б3М, а также бронеавтомобили «ВПК-Урал» и «Ахмат».

Сергей Булкин/ТАСС

Завершилась репетиция пролётом авиации. В воздух поднялись пилотажные группы «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29. Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского флага.

Последними площадь покинули военные музыканты, которые исполнили «Прощание славянки».

В параде Победы в Москве 9 мая примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. Под праздничную речь президента Владимира Путина запланировали примерно восемь минут. Она включает объявление минуты молчания.

В 2024 году парады в честь 79-летия Победы пройдут в 28 городах России. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники.